林志穎Tesla車禍｜港禁自動駕駛　汽車會：車輛落地前須刪除功能

台灣藝人林志穎今日（22日）在當地桃園市駕駛Tesla Model X時，其車失控自撞橋墩起火，林志穎傷勢嚴重，更有傳會毀容。Tesla等具備自動駕駛功能的電動車在港愈趨盛行，甚至出現「炒風」，香港會否亦如外國一樣，接二連三發生嚴重車禍？

汽車會會長李耀培接受《香港01》訪問時表示，本港法例禁止無人駕駛，即使新款車輛配備有關技術，抵港「落地」前亦要將有關功能刪除或上鎖，即使本港近年將自動駕駛技術開放至第二級別，即容許巡航、定速、車道偏移警示輔助等，但司機仍是車輛是主要「話事人」，加上本港人多路窄，路面極為繁忙，司機根本「唔敢用」無人駕駛技術，故在本港發生無人車意外的機會極微。

《香港01》已就事件向Tesla和運輸署查詢。



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自動駕駛分為五級 港僅准用最低兩級

汽車會會長李耀培解釋，自動駕駛一般分為五級，惟首三級均主要由司機操控車輛，到第4至5級才會被視為無人駕駛，「即係佢可以鬆開手，由架車自己操控去做，4同5級先有呢個功能。」

惟本港法例禁止無人駕駛和司機雙手離開軚盤，相關功能僅開放至巡航、定速、車道偏移警示輔助（lane-keeping assistance）等。李耀培稱，有關功能只是安全補助性質，最多也只到自動駕駛的第二級，仍要有人在司機位駕駛。

汽車會會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

警嚴厲打擊「解鎖」自動駕駛功能

Tesla等電動車不斷研發更高階的自動駕駛功能，外國亦有不少司機拍片真人實測，他表示，即使新款汽車配備更高階的自動駕駛功能，甚至可做到無人駕駛，它們抵港「落地」前，廠方或代理商必須按運輸署法例要求，將相關功能刪除或上鎖，早年曾有司機違法「解鎖」，讓其私家車可做到無人駕駛，惟在警方嚴厲打擊後，近年已很少人會擅自改裝，加上本港人多路窄，根本「唔敢用」自動駕駛功能。

港修例無司機下准遙控泊車 仍禁路面應用

不過，本港無人駕駛或現新曙光，李耀培透露，運輸署擬於年底前向立法會提交修例文件，容許遙控泊車（remote parking），「就係個人落咗車，你就揸住一個遙控器，個遙控器呢就可以指揮架車去泊個位」，而有關修訂需要將自動駕駛級別開放至第三級，他形容有關措施是無人駕駛的「新里程碑」，但相信有關功能僅局限於泊車，無法在路面應用，故有信心新功能並不會構成事故。

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遇有人駕駛汽車反而增意外風險

對於自動駕駛功能近年多次捲入嚴重車禍事故，李耀培則反駁指，以已取得許多認證的自動車而言，無人駕駛是安全，而電腦會自行與鄰近的車輛「交流」，交換訊息，若附近的汽車是由人類駕駛並且出現失誤，電腦便無法與出事車輛「溝通」，便會釀成車禍：「𠵱家個法例、法規未成熟，換句話講，嗰架無人駕駛車好多機會前後左右都係有人駕駛嘅車，咁從而喺有人駕駛嘅車有機會失誤嘅時間，一講失誤呢就唔係正常嘅揸法，你無人駕駛當然有緊急剎停，但佢哋都係用普遍，你係一個正常揸車嘅方式就絕對安全，如果日後路上全部車都係無人駕駛車，其實係絕對安全。」

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翻查資料，運輸及物流局本月初向立法會提交修例建議，擬為自動駕駛車輛推出試驗及先導計劃，規管在本港道路上行駛的自動駕駛車輛，有意測試或應用有關車輛的申請人，須先向運輸署申請許可，通過審核後便可登記領牌，以容許業界更廣泛地測試及應用自動駕駛車輛，配合相關技術在本港的發展。

李耀培則強調，有關修例僅局限於受限制地區（restricted area）或半禁區，以讓獲准許人士為無人車進行測試，相信不會在路面行駛。

被問到修例後，港府會否考慮開放更多自動駕駛功能？運輸署回覆查詢時指，有關修例主要是為機管局和科技園研發的無人車而設，本港仍未擬開放讓無人車在路面行駛。