無人車有望路上行駛　政府擬修例推先導計劃　操作人須負法律責任

無人駕駛為現時汽車發展大趨勢，惟本港交通法例被批評「過時」，令無人車測試有掣肘，亦無法領牌。

運輸及物流局近日向立法會提交修例建議，擬為自動駕駛車輛推出試驗及先導計劃，規管在本港道路上行駛的自動駕駛車輛，有意測試或應用有關車輛的申請人，須先向運輸署申請許可，通過審核後便可登記領牌，以容許業界更廣泛地測試及應用自動駕駛車輛，配合相關技術在本港的發展。

自動駕駛車輛，日後或無須駕駛人士於司機位操作。當局亦擬將司機或駕駛者的定義，擴至自動駕駛車輛的操作人員。換言之，他們要承擔司機仍有的法律責任。當局正草擬相關法律，最快今年內可向立法會提交修例草案。



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運輸及物流局建議，在《道路交通條例》下，推出自動駕駛車輛試驗及先導計劃，以規管在本港道路上自動駕駛車輛。日後有意測試或應用自動駕駛車輛的申請人，必須先向運輸署申請准許，署方會根據法例及自動駕駛車輛實務守則審核相關項目的詳情，包括第三者保險、車輛規定、司機／操作人員規定等。

若申請人能通過審批，有關無人車將可獲運輸署署長發出「自動駕駛車輛先導准許」，一併取得「自動駕駛車輛證書」後，便可按現行規管框架登記領牌。

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文件顯示，「自動駕駛車輛證書」要求車輛的操作必須符合法例及《實務守則》的要求，包括安全和技術要求、指定操作區域／路線、最高車速、指定司機、乘客人數等。運輸署亦會考慮所有相關因素，包括「先導營運人」的試驗需要等，在發出個別證書時，會訂明操作條件。

擴大司機定義 無人車操作者遇意外須承擔司機的法律責任

至於法律責任方面，文件提到，現時各條例按登記車主及領牌人而訂立的法律責任，亦適用於自動駕駛車輛，故建議將司機的定義，延伸至身處於自動駕駛車內、附近或遙距控制室的操作人員，故他們須要承擔現時「司機、駕駛人」的法律責任，而運輸署在批核每宗「自動駕駛車輛證書」申請時，亦會加入條件訂定持有人的責任。