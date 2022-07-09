無人車有望路上行駛　政府擬修例推先導計劃　操作人須負法律責任

撰文：林穎嫺
出版：更新：

無人駕駛為現時汽車發展大趨勢，惟本港交通法例被批評「過時」，令無人車測試有掣肘，亦無法領牌。
運輸及物流局近日向立法會提交修例建議，擬為自動駕駛車輛推出試驗及先導計劃，規管在本港道路上行駛的自動駕駛車輛，有意測試或應用有關車輛的申請人，須先向運輸署申請許可，通過審核後便可登記領牌，以容許業界更廣泛地測試及應用自動駕駛車輛，配合相關技術在本港的發展。
自動駕駛車輛，日後或無須駕駛人士於司機位操作。當局亦擬將司機或駕駛者的定義，擴至自動駕駛車輛的操作人員。換言之，他們要承擔司機仍有的法律責任。當局正草擬相關法律，最快今年內可向立法會提交修例草案。

▼機管局斥半億研無人駕駛系統▼

+12

運輸及物流局建議，在《道路交通條例》下，推出自動駕駛車輛試驗及先導計劃，以規管在本港道路上自動駕駛車輛。日後有意測試或應用自動駕駛車輛的申請人，必須先向運輸署申請准許，署方會根據法例及自動駕駛車輛實務守則審核相關項目的詳情，包括第三者保險、車輛規定、司機／操作人員規定等。

若申請人能通過審批，有關無人車將可獲運輸署署長發出「自動駕駛車輛先導准許」，一併取得「自動駕駛車輛證書」後，便可按現行規管框架登記領牌。

▼科大研發的低速無人駕駛車「夸父」▼

+5

文件顯示，「自動駕駛車輛證書」要求車輛的操作必須符合法例及《實務守則》的要求，包括安全和技術要求、指定操作區域／路線、最高車速、指定司機、乘客人數等。運輸署亦會考慮所有相關因素，包括「先導營運人」的試驗需要等，在發出個別證書時，會訂明操作條件。

擴大司機定義　無人車操作者遇意外須承擔司機的法律責任

至於法律責任方面，文件提到，現時各條例按登記車主及領牌人而訂立的法律責任，亦適用於自動駕駛車輛，故建議將司機的定義，延伸至身處於自動駕駛車內、附近或遙距控制室的操作人員，故他們須要承擔現時「司機、駕駛人」的法律責任，而運輸署在批核每宗「自動駕駛車輛證書」申請時，亦會加入條件訂定持有人的責任。

機管局斥半億研無人駕駛系統　料2024年無人駕駛巴士禁區內載乘客機管局擬建無人駕駛電動車專道走線曝光　東涌市中心建高架車站機管局推無人駕駛拖車　可偵測35米範圍物件並發出警告聲響防撞生產力局研發分享無人駕駛、仿生機械人　力推5G與智慧出行科技
運輸署
自動駕駛
車牌
你可能感興趣