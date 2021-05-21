交通津貼｜補貼擬涵蓋其他電子支付平台　運房局︰暫未有時間表

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-21 15:26

政府於2019年起推出公共交通費用補貼計劃，市民以八達通乘搭港鐵、專營巴士、小巴等，就可以每月獲得津貼。近年不同公共交通服務機構，陸續引入信用卡、支付寶等電子支付形式，惟車費未能在交通補貼計劃中受惠。 運房局表示，已初步接觸個別電子繳費系統營辦商，並會與公共交通營辦商討論，將其他電子繳費系統納入計劃。惟局方代表出席立法會交通事務委員會時，被問到落實相關計劃時間表，僅回覆指仍在研究，會盡快推行。

現時必須使用八達通才可領取公共交通費用補貼。（資料圖片）

運輸及房屋局副秘書長（運輸）黃珮玟於會上指，每一個電子繳費平台都不同，細節複雜，現時正就不同平台如何上傳核對交易的安排、發放津貼形式，以及監察方法等研究，未有回應擴至其他電子支付平台落實的時間表。政府即將派發的消費券，亦會納入多個電子支付平台，黃說，消費券安排有不同，交通補貼需處理的數據更多，亦要核實交易安排。

有議員問到，交通補貼計劃引入其他電子支付平台後，可否讓八達通及電子支付的交通費合併計算補貼。黃珮玟說，技術上合併計算的安排可做到，但當中牽涉某平台的數據，要提供予另一個計算金額的平台，或有商業上考慮，當中涉及的細節亦複雜。

200元領取補貼低門檻能否延續仍需考慮

政府去年在疫情下降低補貼開支門檻至200元，並提高補貼上限至500元，預計至今年尾完結，有議員問到會否在屆滿後繼續推行，黃珮玟回覆，特別措施仍有約半年時間考慮長遠安排，不過指出補貼涉及公帑，要審慎理財。

新框架將放寬自動駕駛技術應用至完全無人駕駛程度

會上另一議程涉及自動駕駛車輛的新規管框架，就框架內的實際規管模式，如相關罰則、意外責任問題、車輛要求等，運輸署代表均表示，會在詳細研究後諮詢律政司，未有具體回應。不過與會的運輸署助理署長（技術服務）羅慶新透露，新框架可容許自動駕駛在港長遠實際使用，亦可容許放寬至最高第5級，即完全無人駕駛的級別。

羅表示，框架內亦會為自動駕駛的應用，訂立詳細的實務守則，指條例內亦會容許署方就自動駕駛的測試和應用，施加特定條件，預料「初頭可能詳細啲」，如需要在公路上預留特定行車線，提供予自動駕駛車輛使用，避免與其他車輛有衝突，待技術日漸純熟，信心增加，再逐步放寬。