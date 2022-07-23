增4034宗本地感染　94歲長者染疫後未及求診在家中死亡

本港今日新增4034宗本地感染個案，以及231宗輸入，連續第三日單日破四千宗確診個案，當中有1387宗為直接核酸陽性，另有2647宗快速測試陽性確診個案。



今日呈報7宗死亡個案，包括一宗94歲長者染疫在家中離世，已打兩針科興，並患有腦退化及哮喘，要長期用藥物，其數名家人於7月6日確診，他亦於7月7日快測陽性，原打算翌日到指定診所求醫，但當日在家中暈倒死亡，經法醫判斷死因可能與新冠肺炎有關。



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衞生防護中心公布，今日新增4034宗本地感染個案，連續第三日單日破四千宗確診個案，當中有1387宗為直接核酸陽性，另有2647宗快速測試陽性確診個案。另外有231宗輸入個案，當中195宗核酸檢測陽性，36宗為快測陽性並已由核酸檢測確診。

94歲長者快測陽性 家中暈倒離世

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增7宗死亡個案，當中6宗由醫管局呈報，另有一宗在家中離世，死者為一名94歲長者，與家人住西貢，患有腦退化及哮喘，需要長期用藥物，日常生活要人照顧，健康情況欠佳，數名家人於7月6日確診，他則於7月7日快測陽性，原於7月8日到指定診所求醫，但當日在家中暈低死亡，經法醫判斷可能與新冠肺炎有關。

張竹君指出，如長者有需要可與照顧者一同入住隔離設施。如病情特別差或緊急情況要盡快到急症室求醫，又提醒長者病情可能會變化得特別快，如本身身體較差，家人有留意。

91歲女死者疑於佛教醫院感染

醫管局呈報4名患者於昨日或前晚離世，其中一名為已接種兩針疫苗91歲女性，患有高血壓、冠心病、腎功能亦較差，7月3日於伊利沙伯醫院急症入院，當時情況右邊身無力，疑缺血性中風，7月8日轉至佛院醫院進行護理，於16日核酸檢測陽性，CT值34，增使用抗病毒藥，7月21日發現血壓很高，神志不清醒，轉回伊利沙伯醫院，有腦出血情況，7月22日死亡。

醫院管理局總行政經理李立業指出，死亡本身先經伊利沙伯醫院急症室入院，轉入佛教醫院是之前發生院內感染的病房，相信是院內感染。他表示死因未必與新冠相關，因於21日起血壓高，神志差，死因為急性腦出血。

醫管局呈報截至今日零時零分，過去24小時有4名對新冠病毒檢測呈陽性病人離世，當中一名63歲男患者及一名96歲女患者於前日接近凌晨離世，一男一女昨離世，年齡介乎89至91歲，全部非來自院舍，當中兩人打兩針，一人扛三針，一人沒有打針。公眾殮房亦有兩宗呈報，分別93歲女患者與64歲男患者，分別在7月11日及7月13日在家暈倒，送明愛醫院及廣華醫院急症室，兩人其後死亡，之後在公眾殮房檢測發現感染新冠病毒。

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