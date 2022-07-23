新冠患者一老一幼每十個有一人入院　專家憂再爆發增醫療系統負荷

本地疫情持續上升，政府抗疫專家顧問劉宇隆今早（23日）在電台節目指，近日一老一幼兩個群組的入院人數均有增加，兩群組平均每十人有一個入院，擔心若有有爆發，會對醫療系統會造成很大負荷。當局會盡快在冬天前找出未接種疫苗的80歲以上人士，也會爭取為3歲以下兒童提供可接種疫苗。



香港兒科醫學會執行委員關日華指出，近期入院兒童增加，病床緊張，擔心有住宿的特殊學校會有爆發。他又提到，現有近60宗康復兒童出現多系統發炎綜合症，提醒家長「唔好當（Omicron）普通感冒」，應趁現時「相對風平浪靜」盡早讓3至11歲兒童接種疫苗。



▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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料8月可能達6000、7000宗確診

劉宇隆表示，現時疫情未到頂，確診人數、污水檢測量、港大的即時有效繁殖率等均反映疫情仍在上升，也有機會約每兩周「翻一翻」，至8月有可能達6000至7000宗的水平。至於疫情會在甚麼時候平頂及回落，他認為要視乎市民跟政府的策略。

劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

一老一幼平均每十人有一人入院

劉宇隆指，現時應聚焦一老一幼，近日這兩個群組的入院人數均有增加，平均每10個60歲以上人士、及3歲以下兒童，就有一個需要入院，若兩個群組再有爆發，對醫療系統會造成很大負擔。

爭取為3歲以下兒童提供可接種疫苗

劉宇隆提到，80歲以上人士仍有三成人一針未打，而3歲以下兒童仍是未有疫苗可供接種。政府會致力在冬天找出未打針的80歲以上人士，至於供3歲以下兒童接種的疫苗，當局會爭取要求藥廠提交報告，視乎報告決定能否緊急使用。

他坦言第三期臨床報告是金標準，「以前一波疫情同另一波相隔六、七個月，Omicron兩三個月就再嚟，速度極快」，認為現時做科學、研究，不能只用金標準，也要用其他證據。

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劉宇隆稱，經過第五波高峰期，相信有六七成人曾染疫，接種疫苗後會有混合免疫，但他將混合免疫比喻成「有窿嘅籬笆」、「唔係天下無敵」，指出即使有混合免疫，都有再感染的機會，「大流行未結束，遠遠未去到風土病，因唔同國家地區不同，有不同步伐。」

學校需要每日快測 疫情平穩可考慮停圍封強檢

學校現行的每日快測，他認為有需要維持，措施有效及早發現個案，以免學校出現爆發，要全校停課，更影響學生。至於圍封強檢這類較騷擾市民、有一定成本的措施，可在疫情相對平穩下考慮暫停。不過，政府專家無參與政府決策，政府昨日與專家顧問開會的共識在於聚焦在一老一幼推動疫苗接種。

關日華亦指出，近一兩周較多兒童入院，病床緊張，特別擔心一些有住宿的特殊學校出現個案，或有爆發危機。現時3至11歲兒童的疫苗接種率為七成多，他坦言感到失望，提醒家長「唔好當（Omicron）普通感冒」，應趁現時「相對風平浪靜」盡早讓3至11歲兒童接種疫苗。

▼5.31 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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近60宗兒童多系統發炎綜合症 部分康復兒童患濕疹

關日華指，現有近60宗康復兒童出現多系統發炎綜合症，海外更有些個案出現長期器官損壞。在他接觸的個案當中，有一成多的病童有長新冠，涉及不同類型及器官，當中有些更出現濕疹這類皮膚問題，困擾生活。他強調，接種疫苗可避免染疫後出現後遺症。

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