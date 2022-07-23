寶馬山花園、藍灣半島、上水名都等污水呈陽性　三區派21萬快測包

本港新冠肺炎疫情反彈，多區亦出現確診個案。港府今日（23日）公布，東區、北區及灣仔區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



三區至少涉及逾24個屋苑及大廈，包括東區藍灣半島、寶馬山花園、北區上水名都、粉嶺中心，以及御庭軒等。



當局表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，相關地點包括：

．東區 — 愛蝶灣、富怡花園、藍灣半島、杏翠苑、豪景、瓊峯園、慧雅閣、寶馬山花園、天寶大廈、翠樂邨及翠灣邨

．北區 — 奕翠園、上水中心、上水名都、新都廣場、順欣花園、龍豐花園、粉嶺名都、粉嶺中心、帝庭軒、御庭軒、榮福中心、榮輝中心及海聯廣場

．灣仔區 — 清風街及高士威道附近一帶住宅 （見下圖）

政府將向清風街及高士威道附近一帶住宅派發快測包。（政府新聞網圖片）

當局表示，市民使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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