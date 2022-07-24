紅磡站老翁失救　死者家屬：殘廁無應門　職員為何判斷無可疑

一名66歲許姓男子上周三晚（20日）被發現倒臥在紅磡站傷殘廁所內，送院後證實不治。死者家屬今日（24日）在區議員陪同下會見傳媒，批評當日港鐵職員多次報稱已尋遍廁所，但隨後在距離家屬通知站方的4個多小時後，才有清潔工發現事主在殘廁內昏迷，質疑若職員及早發現殘廁有異，或有機會救回一條寶貴性命。

許伯的妻子痛哭，「少咗個伴陪我，冇人照顧我，冇辦法相信（呢件事）」。許伯的兒子認為，「港鐵好唔重視呢件事，接受唔到處理方式」，亦有家屬的女兒因為今次事件而導致情緒不穩，需要學校的社工輔導，直言全家人的心理負擔很大。

民主黨油尖旺區議會議員朱子洛促請港鐵盡快回應質詢，並盡快將智能洗手間設備擴展至全部車站廁所，透過動態感應器通知車站職員是否因長時間無動靜出現異常。



+ 2

66歲的許伯，周三（20日）下午與太太於馬鞍山新都城中心購物，其後由馬鞍山站起程前往朗屏站探訪朋友，許伯於途中表示想去洗手間，於是5時正於紅磡站落車，由於妻子不良於行，於是繼續行程，至5時25分，妻子向許伯發訊息表示已到朗屏站，惟未收到回覆，15分鐘後再打電話給兒子。

曾報警求助惟不受理

許伯兒子表示，當日下午5時48分曾報警求助，但接線警員表示資料不足，老翁亦非高危失蹤人士，如長期病患者或有自殺傾向，所以不獲受理。其後，家屬首次於接近6時致電給港鐵職員，詳細描述許伯外表特徵，並告知職員，他是去了廁所，惟約20分鐘後，家屬仍未收到港鐵回覆，於是第二次致電查詢搜索進度，當時港鐵職員表示已搜遍站內廁所。

另一位家屬於6時36分，再次致電港鐵查詢搜索進度，港鐵職員再次強調已搜遍站內廁所，過去2小時內車站亦無發生過事故需報警或召喚救護車。

家屬晚上7時再親身前往紅磡站向職員求助，並搜尋廁所，由於車站設施環境複雜，未有搜尋全部廁所，有車站職員口頭再向家屬表示，已搜遍站內廁所，車站亦曾廣播，並建議家屬擴大搜索範圍。

家屬當時相信港鐵職員的專業及危機處理的方法，故轉去附近兩間醫院及紅磡警署查詢，最終仍是尋獲不果。港鐵期間曾兩次回電，稱會同時與其他港鐵站聯絡代尋許伯下落，惟一直未有回音。

至晚上10時32分，清潔工打開肇事洗手間，才發現許伯倒臥在內，已無知覺。家屬在11時03分，接獲伊利沙伯醫院的通知，許伯正接受搶救，惟在11時42分搶救無效，證實死亡。許伯兒子引述院方表示，如許伯及時送院或可救回性命。

家屬：為何接獲醫院通知才獲悉事件 港鐵未有主動聯絡

家屬在記者會上提出8大質詢，要求港鐵盡快回應，包括港鐵於當日收到家屬首次求助後，直到晚上清潔工發現事主於無障礙洗手間內昏迷期間，共派出多少位員工進行搜索，期間搜索範圍包括甚麼地方；港鐵當日有否即時翻看車站開路電視片段；港鐵就尋回走失乘客是否有一套既定程序，當時車站職員又有否遵從該程序作出搜尋；車站職員於收到求助至發現事主期間有否翻看閉路電視，而車站職員有否搜尋過肇事的無障礙洗手間？若有，在未有應門的情況下，職員為何判斷該洗手間無可疑。

家屬又質疑，港鐵對於打開久未應門的反鎖洗手間或廁格，有否制定指引，而無障礙洗手間中的緊急呼叫按鈕每隔多久會檢查測試一次，肇事當日的按鈕是否正常運作。

另外，家屬亦指出港鐵於事發後立即更換整套按鈕裝備，要求作出解釋。家屬亦質疑為何港鐵發現事主後，未有即時聯絡家屬，而家屬要於晚上 11時03分收到醫院通知後，才得悉事件。

協助死者家屬的民主黨油尖旺區議會議員朱子洛表示，今次悲劇港鐵有責任調查當中是否涉及人為疏忽，交代當中是否涉及員工失職問題；並交代現時車站管理的人手編配情況，例如是否有人手不足、分工混亂等問題；及檢討現時職員對處理突發站務的培訓。

朱子洛提到，油尖旺區議會早前亦已視察於尖沙咀站新設的智能洗手間。現時港鐵於中環站、香港站、會展站及尖沙咀站設有智能洗手間，當中於無障礙洗手間及每個獨立廁格中均有動態感應器，若使用者於廁格内 10 分鐘沒有動靜，感應器會自動通知車站職員出現異常。

他認為，該技術可以預防同類事件再次發生，除了港鐵應該研究於港鐵網絡中其餘的洗手間加設裝置的可行性，並儘快落實改建外，所有政府設施及商場亦應考慮加設，避免悲劇再度發生。

港鐵早前回應指，當日下午6點收到一名女士來電，要求幫忙尋找親人，紅磡站職員隨即派員檢視站內所有洗手間，並於其後確認資料後通知其他車站及鐵路線同事協助尋找。直至晚上約10點20分，紅磡站的清潔員工準備清潔非付費區一間無障礙洗手間時，發現洗手間反鎖但無人回應，打開門後發現一名男子倒卧其內，並通報車站職員。車站職員即時到場處理及召喚救護車，警方亦於約10時50分到場調查。

港鐵又表示，事件正由警方進行調查，港鐵公司非常重視今次事件，會配合有關調查，並對事件深感惋惜，向離世者家人致以深切慰問。