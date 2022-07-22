六旬男倒卧紅磡站殘廁六小時失救亡　港鐵曾稱尋遍廁所不見人

一名六旬許姓男子周三晚（20日）被發現倒臥在紅磡站殘廁，送院後證實不治。其兒子向《香港01》透露，許伯周三下午4時半在紅磡站稱要去洗手間，其後便失去聯絡。

家屬稱晚上6時起至少四度致電予港鐵職員並親身到紅磡站求助，但紅磡站職員均稱搜索所有廁所後未有發現，直至六小時後，清潔工在晚上10時半才揭發許伯暈倒在站內殘廁，許伯當時已沒有呼吸。許伯兒子斥港鐵的清潔工及職員根本無重視事件，認為是職員的疏忽才令爸爸枉死，「如果港鐵職員不是那麼馬虎，事件就不會變成這樣。」

港鐵承認事件，深感惋惜，向離世者家人致以深切慰問。



一名六旬許姓男子周三晚（20日）被發現倒臥在紅磡站殘廁，送院後證實不治。（楊凱力攝）

紅磡站去洗手間 一去不返

66歲的許伯，周三（20日）與妻子從馬鞍山乘屯馬線前往元朗探望朋友，許伯到紅磡站時想去洗手間，但因妻子行動不太方便，故着她先行前往朗屏站找朋友，自己稍後再與他們會合，惟許伯一直未有現身，妻子多次電話及短訊聯絡不果。

子稱多次致電紅磡站 職員稱無尋獲

許伯兒子指「爸爸好少不聽電話」，他知悉事件後，在晚上6時起先後三次致電紅磡站職員，描述父親衣着、年齡及身高等外貌特徵，希望職員代尋許伯下落，惟職員稱已檢查所有廁所，未見許伯蹤影。

晚上11時接獲醫院電話通知死訊

家屬晚上7時再親身前往紅磡站向職員求助，惟職員同樣表示已檢查過站內所有地方。家屬當時相信港鐵職員所言，故轉去附近兩間醫院及紅磡警署查詢，最終仍是尋獲不果。港鐵期間曾兩次回電，稱會同時與其他港鐵站聯絡代尋許伯下落，惟一直未有回音。

至近晚上11時，許伯兒子與家人開始焦急，欲前往警署報警。此時，許伯兒子收到伊利沙伯醫院來電，稱許伯如及時送院或可救回性命，並稱父親原來一直倒臥於紅磡站殘廁內。

許伯於晚上十時半才被清潔工人發現倒臥在紅磡站殘廁。（楊凱力攝）

10點32分清潔工發現報警 救護員到場時已無呼氣

警方指，在7月20日晚上10時32分接獲紅磡站女清潔工人報案，表示站紅磡內殘廁反鎖未能開門，清潔工其後用後備匙開門後，發現一名男子倒臥在廁所內。

消防處指，救護員在接報後四分鐘到場，男子當時已沒有呼吸，送院後證實死亡。

▼許伯與家人關係緊密▼



子斥港鐵無認真搜尋 令父枉死

兒子怒斥港鐵的清潔工及職員根本無重視事件，未有徹底搜查所有廁所就告知找不到爸爸，令爸爸枉死。他續指，港鐵自己已清楚交代爸爸的資料，如果港鐵可以做多一步，翻查閉路電視，意外則未必會發生，「一個過了世的人在那裡困了這麼久有幾慘。」

他表示，爸爸為退休公務員，身體一向健康，亦經常做運動，「一直都是爸爸照顧媽媽。」他透露，家人感情關係緊密，本周二（19日）才剛一起聚餐，慶祝家人升職，難以接受父親這樣突然離世。

港鐵承認事件 深感惋惜、慰問家人

港鐵回應指，當日下午6點收到一名女士來電，要求幫忙尋找親人，紅磡站職員隨即派員檢視站內所有洗手間，並於其後確認資料後通知其他車站及鐵路線同事協助尋找。直至晚上約10點20分，紅磡站的清潔員工準備清潔非付費區一間無障礙洗手間時，發現洗手間反鎖但無人回應，打開門後發現一名男子倒卧其內，並通報車站職員。車站職員即時到場處理及召喚救護車，警方亦於約10時50分到場調查。事件現正由警方進行調查，港鐵公司非常重視今次事件，並會配合有關調查。

港鐵表示，對今次事件深感惋惜，並向離世者家人致以深切慰問。