六旬男倒斃紅磡站殘廁６小時無人發現　議員倡加快興建智能洗手間

一名66歲男子日前被發現倒斃紅磡站廁所內失救死亡，事件揭發家屬至少四度致電港鐵職員希望到洗手間尋人，獲職員回覆未有發現，至6小時後才證實事主反鎖殘廁內已沒有心跳呼吸。有區議員指港鐵正推廣智能洗手間設施，聲稱若有人處身廁格內10分鐘不移動，感應器便會自動通報車站職員，防止意外發生，建議港鐵應加快在全線興建有關洗手間之餘，事後應設立機制加強職員與尋人家屬的溝通。



家屬四度致電港鐵職員廁所尋人不果

事發本周三晚（20日）上時分，66歲死者許伯的家屬稱事主下午4時半在紅磡站稱要去洗手間，其後便失去聯絡，家屬稱晚上6時起至少四度致電予港鐵職員並親身到紅磡站求助，但紅磡站職員均稱搜索所有廁所後未有發現，直至6小時後，清潔工晚上10時半才揭發許伯暈倒在站內殘廁，許伯當時已沒有呼吸。

油尖旺區議員朱子洛表示，事件中若有人及早發現殘廁反鎖，或有機會挽回一條寶貴人命。據他所知，紅磡站廁所分別設於付款區及閘外，未知溝通是否存在誤會，令事主遍尋不獲，職員之間的資訊傳遞錯誤成為今次事故中最大的成因，他已聯絡港鐵要求調查當中是否涉及人為疏忽，並交代現時車站管理的人手編配問題，當中是否涉及人手不足、分工混亂等原因。

區議員：智能洗手間能防止悲劇發生

他又表示，事發當日早上，港鐵邀請油尖旺區議會區議員正好參觀尖沙咀站新設的智能洗手間，洗手間的殘廁和每個廁格中設有動態感應器，若使用者於廁格內10分鐘沒有動靜，感應器會自動通知車站職員出現異常，目前只在中環站、香港站、會展站及尖沙咀站設有新的洗手間裝置，其餘車站尚待興建，他認為有關科技絕對可以預防同類事件再次發生，建議港鐵加快主要車站的興建時間表。

《HK01》正向港鐵查詢事件。