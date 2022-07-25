DSE放榜｜因社會事件入獄青年考獲18分：學習令人變得更好

DSE中學文憑試上周三（20日）放榜，每年都有一批「鐵窗」下的考生。將於今年底出獄的小傑（化名），因2019年社會事件被判入壁屋懲教所，有中六學歷的他在獄中決定重讀DSE課程，除主修科外，選修經濟和旅遊與款待兩科。



上周放榜，他考獲六科共18分，拿到入讀大學學士課程成績要求。他希望未來投入科研幫助受疾病困擾的人，亦相信知識改變命運。



小傑（化名）成功考獲六科共18分，達標入讀大學，將來希望科研助人。（鄭嘉惠攝）

院舍無法上網 靠看參考書字典學習

「喺院所最大嘅分別就係冇得上網，冇得用電腦電話。」小傑本來習慣不懂的問題便上網查閱，但入獄之後就只能找參考書和字典，結果卻出乎意料地有效。「初頭以為咁樣會好嘥時間，但係時間耐咗發覺效果更好，因為用電腦搵資料會分心睇娛樂嘅嘢，咁樣可以令我集中精神準備考DSE。」除此之外，老師亦準備充足教材，重點培訓他較差的中文科，令他成功達標。

獄中囚友「大家都係普通人」

小傑說，囚友們都是普普通通的年輕人，「就如同我哋普通喺街上面見到嘅一樣，冇乜分別。」班上有七至八個人一起讀書，考文憑試可以住同一間房，互相鼓勵。大家除了上學還要接受紀律訓練，例如步操等等。

小傑無法外出，獄中提供VR眼鏡教學。（鄭嘉惠攝）

懲教所職員講人生道理：屋企人比你更加傷心

「特別難忘嘅經歷係，剛入嚟嘅時候職員見到我比較沮喪，可能已經見過好多好似我咁嘅青少年入嚟，同我講咗啲人生道理，例如你而家自己傷心，其實屋企人更加傷心，大家都唔好受，所以都明白到要關心多啲屋企人。」

小傑強調家人「無條件錫我」，出獄後會好好珍惜與家人相處的時光，報答他們。「入院舍之後先至更加放開坦誠咁同屋企人相處，因為一個月先見得幾次，好多心入邊嘅話都容易咗講出嚟，因為大家都掛住大家。出到去會生生性性唔會再令佢哋擔心。多謝一直以來嘅支持，同埋愛。」他多謝院所和老師的支持和鼓勵，驅使他努力考好成績。

「學習會令一個人變得更加好」，他相信知識改變命運，更呼籲下一年考DSE的囚友，「想叫佢哋好好加油，珍惜自己學到嘅知識。」

院舍今年有十個考生， 考文憑試的同儕可以同住， 互相鼓勵。（鄭嘉惠攝）

疫情間看到人們因病受苦 冀做科研回饋社會

小傑從小到大的興趣都是生物科，年幼時會看國家地理雜誌。被問到以後的發展，他表示想做科學研究，「因為喺疫情之中我見到好多人因為疾病而受苦，想喺科學度做啲研究幫助到社會，做到回饋社會，反而賺錢係次要。」

獄中遇疫情考試更困難 班主任：考生專注力更集中

「坊間係由中四讀到中六，有三年時間，呢度10個月就要教哂。」壁屋懲教所中文科老師丶班主任及助理教育主任陳翔表示，他須在短時間內教授整個DSE課程，時間倉卒。

而在疫情期間，院舍內需減少接觸，陳翔會穿保護衣見學生。有時一位老師進監倉，其他老師就委託這位老師把資料或筆記「搭單」遞到學生手上，學生做完功課又遞給職員轉交老師。對付疫情，陳翔覺得心態是致勝因素。「有啲同學上緊堂都未必咁有精神，反而知道疫情可能上唔到堂，又知道考試臨近，專注力反而更集中。好睇考生當時心態。」而且獄中同儕之間朝夕相對，互相學習，效果亦佳。

陳翔引用已故國家領導人鄧小平講話，希望小傑日後「憶苦思甜」。（鄭嘉惠攝）

讀廉頗藺相如教做人道理 喻社運勿衝動

「一般青少年都喜歡鑽牛角尖，特別呢幾年佢地睇到網上不實資訊，受到朋輩影響。呢個時候除咗教書之外，仲要教佢點樣去做人。」陳翔指學生「犯咩事喺我哋眼中唔係咁重要」。

陳翔表示，因應小傑因社會事件入獄，老師亦於會花時間教導小傑做人道理，「會盡量連繫課文，例如課文讀到廉頗藺相如列傳，講到藺相如處處忍讓。好多學生初初都唔明，覺得『咪同佢死過囉，反正佢為國家立咗咁多功！』直到講到後面嗰句，『先國家之急而後私仇也』，佢哋先至明白國家嘅穩定係咁重要。所以品德情意方面嘅教育都要講多少少。」

壁屋懲教所中文科老師丶班主任及助理教育主任陳翔以廉頗藺相如教導小傑國家大事切勿衝動。（鄭嘉惠攝）

盼小傑日後「憶苦思甜」 不忘懲教所教導

陳翔指坊間可以用三年去陪伴學生成長，但相對而言這裡人數較外面少，反而可以專注個別教導，因材施教。「傑仔好鍾意睇文學小說或劇集，好多時候都互相分享。當中有啲主角都身處逆境，但都可能用較溫和嘅方法去面對逆境，令佢思想上面唔使再鑽牛角尖，唔會諗住有不滿就用好激烈嘅方法去表達。」

他引用已故國家領導人鄧小平講話，希望小傑日後「憶苦思甜」，不要忘記在懲教所發生過的事，「之前就算有啲咩地方行差踏錯，以後做事小心，三思而後行，唔好忘記喺呢度嘅一段時間。對好多人眼中，喺呢度嘅時間可能係黑歷史，但亦有寶貴嘅經驗與得着。」

身為中文老師，陳翔亦經常拿到學生作文，「佢哋啲作文，好多時都講關於屋企人嘅嘢，失去咗自由固然係好唔開心，但係最唔開心係令屋企人失望，或者擔心。（家人）難得有一日放假，都要山長水遠入嚟探監，覺得好愧對家人。」呼籲其他青少年，做任何事之前都都要顧慮身邊屋企人的感受。