DSE放榜｜因社會事件入獄青年考獲18分：學習令人變得更好
DSE中學文憑試上周三（20日）放榜，每年都有一批「鐵窗」下的考生。將於今年底出獄的小傑（化名），因2019年社會事件被判入壁屋懲教所，有中六學歷的他在獄中決定重讀DSE課程，除主修科外，選修經濟和旅遊與款待兩科。
上周放榜，他考獲六科共18分，拿到入讀大學學士課程成績要求。他希望未來投入科研幫助受疾病困擾的人，亦相信知識改變命運。
院舍無法上網 靠看參考書字典學習
「喺院所最大嘅分別就係冇得上網，冇得用電腦電話。」小傑本來習慣不懂的問題便上網查閱，但入獄之後就只能找參考書和字典，結果卻出乎意料地有效。「初頭以為咁樣會好嘥時間，但係時間耐咗發覺效果更好，因為用電腦搵資料會分心睇娛樂嘅嘢，咁樣可以令我集中精神準備考DSE。」除此之外，老師亦準備充足教材，重點培訓他較差的中文科，令他成功達標。
獄中囚友「大家都係普通人」
小傑說，囚友們都是普普通通的年輕人，「就如同我哋普通喺街上面見到嘅一樣，冇乜分別。」班上有七至八個人一起讀書，考文憑試可以住同一間房，互相鼓勵。大家除了上學還要接受紀律訓練，例如步操等等。
懲教所職員講人生道理：屋企人比你更加傷心
「特別難忘嘅經歷係，剛入嚟嘅時候職員見到我比較沮喪，可能已經見過好多好似我咁嘅青少年入嚟，同我講咗啲人生道理，例如你而家自己傷心，其實屋企人更加傷心，大家都唔好受，所以都明白到要關心多啲屋企人。」
小傑強調家人「無條件錫我」，出獄後會好好珍惜與家人相處的時光，報答他們。「入院舍之後先至更加放開坦誠咁同屋企人相處，因為一個月先見得幾次，好多心入邊嘅話都容易咗講出嚟，因為大家都掛住大家。出到去會生生性性唔會再令佢哋擔心。多謝一直以來嘅支持，同埋愛。」他多謝院所和老師的支持和鼓勵，驅使他努力考好成績。
「學習會令一個人變得更加好」，他相信知識改變命運，更呼籲下一年考DSE的囚友，「想叫佢哋好好加油，珍惜自己學到嘅知識。」
疫情間看到人們因病受苦 冀做科研回饋社會
小傑從小到大的興趣都是生物科，年幼時會看國家地理雜誌。被問到以後的發展，他表示想做科學研究，「因為喺疫情之中我見到好多人因為疾病而受苦，想喺科學度做啲研究幫助到社會，做到回饋社會，反而賺錢係次要。」
獄中遇疫情考試更困難 班主任：考生專注力更集中
「坊間係由中四讀到中六，有三年時間，呢度10個月就要教哂。」壁屋懲教所中文科老師丶班主任及助理教育主任陳翔表示，他須在短時間內教授整個DSE課程，時間倉卒。
而在疫情期間，院舍內需減少接觸，陳翔會穿保護衣見學生。有時一位老師進監倉，其他老師就委託這位老師把資料或筆記「搭單」遞到學生手上，學生做完功課又遞給職員轉交老師。對付疫情，陳翔覺得心態是致勝因素。「有啲同學上緊堂都未必咁有精神，反而知道疫情可能上唔到堂，又知道考試臨近，專注力反而更集中。好睇考生當時心態。」而且獄中同儕之間朝夕相對，互相學習，效果亦佳。
讀廉頗藺相如教做人道理 喻社運勿衝動
「一般青少年都喜歡鑽牛角尖，特別呢幾年佢地睇到網上不實資訊，受到朋輩影響。呢個時候除咗教書之外，仲要教佢點樣去做人。」陳翔指學生「犯咩事喺我哋眼中唔係咁重要」。
陳翔表示，因應小傑因社會事件入獄，老師亦於會花時間教導小傑做人道理，「會盡量連繫課文，例如課文讀到廉頗藺相如列傳，講到藺相如處處忍讓。好多學生初初都唔明，覺得『咪同佢死過囉，反正佢為國家立咗咁多功！』直到講到後面嗰句，『先國家之急而後私仇也』，佢哋先至明白國家嘅穩定係咁重要。所以品德情意方面嘅教育都要講多少少。」
盼小傑日後「憶苦思甜」 不忘懲教所教導
陳翔指坊間可以用三年去陪伴學生成長，但相對而言這裡人數較外面少，反而可以專注個別教導，因材施教。「傑仔好鍾意睇文學小說或劇集，好多時候都互相分享。當中有啲主角都身處逆境，但都可能用較溫和嘅方法去面對逆境，令佢思想上面唔使再鑽牛角尖，唔會諗住有不滿就用好激烈嘅方法去表達。」
他引用已故國家領導人鄧小平講話，希望小傑日後「憶苦思甜」，不要忘記在懲教所發生過的事，「之前就算有啲咩地方行差踏錯，以後做事小心，三思而後行，唔好忘記喺呢度嘅一段時間。對好多人眼中，喺呢度嘅時間可能係黑歷史，但亦有寶貴嘅經驗與得着。」
身為中文老師，陳翔亦經常拿到學生作文，「佢哋啲作文，好多時都講關於屋企人嘅嘢，失去咗自由固然係好唔開心，但係最唔開心係令屋企人失望，或者擔心。（家人）難得有一日放假，都要山長水遠入嚟探監，覺得好愧對家人。」呼籲其他青少年，做任何事之前都都要顧慮身邊屋企人的感受。