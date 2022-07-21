DSE放榜｜患腦性麻痺男考生考獲17分　望成軟件工程師

特殊學校香港紅十字會雅麗珊郡主學校今年共有19位學生應考中學文憑試，其中患有腦性麻痺的20歲李富成同學報考六科，並考獲最佳五科17分。他希望能升讀與電腦程式設計相關的學科，將來成為軟件工程師。



望於資訊科技界發展

李富成從小便對電腦極感興趣，課餘時喜歡玩電腦遊戲、鑽研編寫程式、研究系統運作 。 他希望未來能成為軟件工程師，於資訊科技界發展。他分享備試時會訂立時間表，每日早上六時起床，花六小時複習，最後於大部分科目取得理想成果。

李富成同學希望能於資訊科技界發展。

克服障礙曾為港出賽

李富成患有腦性麻痺，影響了平衡力和說話能力，因此應考時申請了加時。不過身體的障礙未能阻止他進步，為了提升身體機能，他從小便開始短跑訓練，曾代表香港到杜拜出賽，更於2019香港殘疾人田徑錦標賽贏得冠軍 。他亦寄語下屆考生要突破自我：「不要限制自己，要衝破邊界！」

有染疫學生於檢疫中心應考

香港紅十字會雅麗珊郡主學校成英愉校長表示為學生感到自豪：「他們克服身體限制完成考試，不論成績如何，他們都已完成人生中重要的一關。」

校長亦分享文憑試開考後有學生不幸染疫，需要於竹篙灣檢疫中心的特別試場應考，學校也運送該名學生的特製設備、用具到竹篙灣試場。這位學生要克服自身的障礙已不容易，但他仍能在陌生及充滿壓力的環境下完成考試，展現其刻苦精神。