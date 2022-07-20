DSE放榜｜脊髓肌肉萎縮症女獲23分冀成化驗師　籲SEN生勿自我設限

今年特殊學校香港紅十字會雅麗珊郡主學校有19位學生應考中學文憑試，其中患有脊髓肌肉萎縮症的19歲學生林育姗努力備戰應試，最終考獲5科23分的佳績，更於綜合科學科取得5**，她希望能升讀科學相關學科，成為化驗師。



熱愛科學盼成化驗師

林育姗考獲5科23分，雖然最終成績比預期低，但她仍滿意自己的表現，也於綜合科學科取得5**佳績。她一向對科學極感興趣，希望能研究人體結構、物質反應等範疇，因此期望能升讀三大的科學學科，也計劃完成學位後再修讀其他課程，盼成為化驗師，將興趣融入工作。

林育姗考獲5科23分，也於綜合科學科取得5**佳績。

備試路上困難重重 身體障礙無阻達成目標

林育姗1歲時被診斷出患有脊髓肌肉萎縮症（SMA），患者喪失運動神經元來調節肌肉運動，因此會出現肌肉無力、肌肉萎縮的症狀。她指寫字時需要比平常人用更大力氣，書寫速度緩慢也較易疲累，因此應考文憑試時申請了加時。雖然考試時有更多時間作答，但她在備考時也會不時訓練，希望能加快書寫速度。

林育姗分享備試時會制定時間表，妥善規劃每日的行程與溫習內容，每天大概花6至8小時溫習。由於每天都要進行物理治療，為了善用時間，她也會在進行較簡單的治療項目時溫習，例如閱讀英文報章，不浪費一分一秒。

她直言在學習效率方面與身體機能正常的人有一定距離，平日學習時也許分別不大，但到備試時便察覺差異頗大。正常人能長時間專注溫習，但她每天要花較長時間進食、進行物理治療，溫習時間便較他人短。她更稱早期備試時一度因為過於辛苦而萌生放棄念頭，但最後也捱過這個階段，專注向目標進發。

她回憶當時爆發第五波疫情，除了擔心患上新冠肺炎之外，更憂慮疫情惡化，教育局或消中學文憑試，改行校內評分制：「始終校內成績與文憑試成績有距離，可能我的成績在這段期間有所提升，所以也想試一試，不然會不甘心。」幸好最後順利開考，沒有她白費一直以來的努力。

雖然身體障礙會影響學習，但也無阻她達成目標。

力求上進從不止步

班主任兼綜合科學科老師亦分享，林育姗在科學方面別具天份而且勤力學習。網課期間，林育姗經常複習歷屆試題，當有不明白的地方就會主動提問，不斷迫使自己進步。老師亦替她取得佳績而高興：「很喜出望外也替她興奮，因為多年的努力終於有回報。我見證她克服了自身的困難，書寫並非她的強項，但她竟發揮得比預期好。」

寄語SEN學生勿自我設限

林育姗寄語有特殊學習需要的學生勿自我設限：「不要畫地為牢，很多同學未開始嘗試便認為自己做不到，我則認為不如先作出嘗試，我明白這很困難，但不踏出第一步又怎會了解到有甚麼難處？更莫論解決難題。」