老翁殘廁倒斃　港鐵表歉意　承諾3個月內全綫殘廁安裝行動感應器

一名六旬男子日前在港鐵紅磡站殘廁如廁時失聯，家屬稱職員曾尋遍廁所不果，但及後被發現倒臥在紅磡站殘廁內，送院後證實不治，事件引起關注。

港鐵今日（24日）表示，對事件表示歉意，並高度重視事件，現已決定就事件展開內部調查。為避免同類事件發生，港鐵將於3個月內，在全綫超過90個無障礙洗手間裝設行動感應器，當使用者一段時間沒有動靜，感應器會自動向車站發出警報。



港鐵指，將於三個月內在全綫超過90個無障礙洗手間裝設行動感應器，當使用者一段時間沒有動靜，感應器會自動向車站發出警報。(資料圖片)

港鐵指，已就事件展開內部調查，包括檢視由接到求助要求起的各項細節，以及員工和相關人員在過程中，有否嚴格按照公司的指引和程序。港鐵強調會嚴正處理今次事件，並與家屬保持溝通，早日作出交代。

就當日即場的處理和溝通等方面引起的質疑，港鐵表示歉意，現階段會盡快完成調查，亦會按需要保存相關的閉路電視片段等資料，同時會配合警方調查。

一名六旬許姓男子周三晚（20日）被發現倒臥在紅磡站殘廁，送院後證實不治。其家屬曾指，當晚至少三度致電予港鐵職員並親身到紅磡站求助，但紅磡站職員均稱搜索所有廁所後未有發現，直至六小時後，清潔工在晚上10時半才揭發許伯暈倒在站內殘廁，許伯當時已沒有呼吸，質疑職員的疏忽導致意外發生。