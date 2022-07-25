酷熱天氣未見盡頭　報販：風扇吹出嚟係熱風　見過有人中暑暈倒

香港正當盛夏，連日酷熱天氣看不到盡頭，周日（24日）更迎來香港史上最熱的七月天。但不是每個市民都可以「歎冷氣」，不少人都要在戶外工作，有報販用大風扇仍大汗疊細汗「嗌救命」，「吹出嚟係熱風」。有報販更目睹途人在檔口旁邊中暑暈倒，不過，亦有派傳單的人「反其道而行」，堅持穿長袖衣服：「有時遇到啲人會成手汗揩落黎，好難接受。」



旺角地鐵站旁的報販謝女士凌晨五點已經開始工作，她表示近來天氣「好很熱！哈哈！」她指：「唔係做嘢辛苦，係熱辛苦。每日嘅工作量係差唔多，但氣溫真係太熱，（至少都）36、7度，尤其是一做嘢、一搬野，我覺得自己（體溫）40度。真係太熱喇。」

被問及會否影響生意？她則指：「早上影響不大，晏晝因為太熱啲人唔出街，去晒商場。就會靜少少。」提到如何消暑，她說「風扇係基本嘢啦。」她指風扇越出越精緻，不過檔口就只有一把風扇，指「太多都冇位擺喇。」她分享自己會多飲水，煲涼茶，喝冷飲，亦曾在檔口見過有人在街上突然間暈低，她嘆道：「唔理幾多歲，狀態唔好就會暈低。」

謝小姐指「風扇吹出嚟都係熱風，有風扇都冇用。」（鄭嘉惠攝）

另一位在朗豪坊商場旁的報販謝小姐指，天氣「非常之熱，大汗疊細汗，一日抹幾廿次濕紙巾都搞唔掂。」但都要「搵食」，指「唔開檔點會有錢？」

大熱天行人稀

提到有否影響生意，她指「咁熱，邊個會行過啫，都冇人行埋黎買嘢。都係做返熟客、街坊生意。」書報攤亦設大風扇，但她指：「風扇吹出嚟都係熱風，有風扇都冇用。」指平日消暑會「用冰毛巾敷吓，疊喺條頸度。希望唔會中暑暈低。」

在商場門口派發傳單的關小姐大嘆天氣「熱到嗌救命」。她指「公司話要做都要做，要搵錢，唔係就冇收入。」除了帶水上班，她亦一早戴上太陽帽和太陽眼鏡：「唔戴既話，太陽曬落嚟成塊面都慶晒。」

派傳單想除口罩：飲啖水都難

有散光和老花的關小姐指不戴太陽眼鏡，隻眼亦會「曬到矇矇地」。她亦表示戴口罩都好辛苦，平日習慣戴兩個口罩防疫，現在因為太熱只戴一個：「如果可以嘅話都唔想戴，飲啖水都難。」

她早兩日更有試過暈眩，疑似中暑。「當時可能行得急，一身汗，身體好興，所以暈。」雖然天氣炎熱，但她依然堅持穿著長袖衣服，因為長袖有其他功能：「一嚟防曬，一嚟擋人哋啲汗。派傳單有時遇到啲人會成手汗揩落黎，好難接受。所以就算熱啲，都要着件薄長袖衫擋住。」

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