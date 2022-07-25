天文台預測「香港熱窩」上水周二或再達39度　上水居民：唞唔到氣

酷熱天氣警告本月15日生效至今（25日）踏入第11日，上水繼昨日錄得攝氏39度紀錄後，今日下午再錄得38.8度；天文台的自動分區天氣預報顯示，明日（26日）下午2時將再達39度。居於香港這個「熱窩」的市民，今日下午攜扇在公園乘涼，有人直言「唞唔到氣，好辛苦」；有人形容開始知道全球暖化帶來的影響，所以平時在家寧願開風扇都不會冷氣，既環保又慳錢。



天文台最新的九天天氣預報，預測明日總部有可能再錄得36度，而最低溫度則為30度，是1998年推出預報後，下限首度出現3字頭。



▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼



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居民：寵物都伸哂脷 曬到啲草都燶晒

今日香港繼續炎熱，上水於下午初段錄得38.8度，較昨日最熱紀錄39度低0.2度。天文台指副熱帶高壓脊會在本周餘下時間至下周初，帶來持續晴朗及酷熱的天氣。

記者今日下午踏足上水，有些市民攜扇在公園乘涼，亦有人無懼暑熱四處逛街。市民李小姐一屋既有小朋友又有寵物，她表示大熱天時「寵物都伸哂脷」，在家除了開冷氣亦會開風扇，在外則搧扇子及持傘擋太陽。

市民鄒先生則表示，由於他曾在武漢工作，並不是很怕熱，平時不常開冷氣，但他認為近日確實比較熱，「曬到啲葉（草）都燶晒。」

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有人省錢不開冷氣 指流汗有益身體

有人不怕熱，但有人卻是知熱而為之，故意不開冷氣。市民李先生指流汗有益身體，不會攜帶風扇出街。他又指現時香港是「由今年開始見真章」，終於開始知道全球暖化帶來的影響，所以他平時在家寧願開風扇都不會冷氣，既環保又慳錢。

市民何小姐表示近日天氣酷熱，疫情期間又每時每刻都要戴口罩，直言：「唞唔到氣，好辛苦」，所以一回家就開冷氣，並會減少外出。她又指對比其他地方，上水確實熱很多，所以她近日都較少去街舖購物，反而會更多去商場內一些大型超級市場購物。

天文台自動分區天氣預報（天文台網頁截圖）

天文台預測周二最低30度 25年來首見3字頭

根據天文台的九天天氣預報，明日市區氣溫達36度，新界再高一兩度，長時間有陽光。天文台自動分區天氣預報顯示，明午2時至3時上水再達39度。天文台表示，周三（27日）市區最高氣溫達35度，新界再高兩三度，根據自動分區天氣預報，下午2時上水再達38度。

天文台預測明日（26日）最低30度，天文台科學主任何樂平表示，這是1998年推出天氣預報以來，首次預測下限達30度。

天文台九天天氣預報（天文台網頁截圖）

▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼

