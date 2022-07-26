夏日賞賞你︱第二批優惠周四領取　包括海洋公園水上樂園75折門票

旅發局「夏日同賞﹒就在香港」推出的「夏日賞賞你」第二批約43,000份限量獎賞將於本周四（28 日）中午 12 時起供市民領取。新一批限量獎賞涵蓋 48 個景點及「優質旅遊服務」計劃認證的餐飲、零售商戶，並以健康休閒和共聚天倫為主題，種類選擇豐富，當中包括，炑八韓烤單一消費滿100元減75元、牛涮鍋特選25折優惠享用穀飼牛封門柳及日本九洲白豚肉的晚市放題、Pricerite實惠門市購買家品滿250元减100元，以及75折購買海洋公園水上樂園入場門票等，名額有限，先到先得。



香港旅遊發展局（旅發局）「夏日同賞﹒就在香港」推出的「夏日賞賞你」，第二批約 43,000份限量獎賞將於本周四（28日）中午12時起供市民領取。市民即日起可於Discover Hong Kong 網站預覽獎賞詳情。

新一批限量獎賞涵蓋48個景點及「優質旅遊服務」計劃認證的餐飲、零售商戶，並以健康休閒和共聚天倫為主題，種類選擇豐富，例如滋補湯包﹑蔘茸燕窩﹑運動用品、休閒服裝購物優惠、米芝蓮推介素食餐廳8人套餐﹑中日韓台料理﹑景點入場套票等等，當中包括，炑八韓烤單一消費滿100元減75元、牛涮鍋特選25折優惠享用穀飼牛封門柳及日本九洲白豚肉的晚市放題、Pricerite實惠門市購買家品滿250元减100元，以及75折購買海洋公園水上樂園入場門票等，名額有限，先到先得。

「夏日賞賞你」限量獎賞 4 大貼士：



1. 先開戶：要領取獎賞，要先以手機號碼登記為 Discover Hong Kong 網站帳戶



2. 用得快，有機會賞得多：若帳戶儲存的首批限量獎賞已達3份上限，須先兌換，以騰出空間，準備領取新一 批限量獎賞



3. 留意即時領取情況：輪候進入領取限量獎賞頁面時，留意網頁顯示的即時領取情況



4. 30日內兌換獎賞：限量獎賞需於領取日起計 30 日內使用，逾期無效

o 實體商店兌換：以手機登入 Discover Hong Kong 帳戶並進入「我的錢包」，點 選獎賞，在下單或付款時向店員索取兌換優惠二維碼進行掃描

o 部分景點的網上兌換：於「我的錢包」點選有關獎賞，按「使用優惠券」查看 優惠碼，再於商戶網站付款時輸入優惠碼



餘下兩批限量獎賞下月推出， 「夏日賞賞你」向市民送上全城約 20 萬份零售、餐飲、主題樂園及景點的限量獎賞， 雲集逾200個景點及獲得「優質旅遊服務」計劃認證的商戶參與。餘下兩批限量獎賞將 於8月11及25日（星期四）中午12時推出。Discover Hong Kong 網站同時搜羅由逾 100 間商戶提供的精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。

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