夏日賞賞你｜周四登記　七折購海洋公園門票、25折享牛角buffet

旅發局「夏日同賞‧就在香港」推出「夏日賞賞你」，為市民送上 20 萬份限量獎賞，首批5.5萬份在本周四（14日）起以先到先得形式領取，當中包括25折享用牛角 Buffet晚餐、優惠價食北海道活壽司、25折洋紫荊維港遊自助晚餐、7折購買海洋公園全日優惠套票等。



海洋公園及迪士尼樂園將於4月21日重開。（羅君豪攝）

「夏日賞賞你」有 20 萬份限量獎賞，同賀特區成立25周年。首批逾55,000份限量獎賞以香港品牌及地道美食為重點主題，涵蓋約 50個獲得「優質旅遊服務」計劃認證的商戶及景點，多個折扣更低至 25 折。

市民可於Discover Hong Kong 網站，登記帳戶，預覽限量獎賞內容，於本周四（14 日）中午 12 時起，以先到先得形式領取。

▼第一批覽限量獎賞名單▼



首批限量獎賞食肆方面，牛角 Buffet提供25折優惠，以優惠價142.5元享用晚市極上特選和牛100 分鐘放題套餐；北海道活壽司優惠價198元享用夏日二人套餐；洋紫荊維港遊特選 25折優惠享用船上自助晚餐。

香港杜莎夫人蠟像館。（資料圖片）

旅遊景點方面，有香港杜莎夫人蠟像館特選25折優惠購買巨星套票；昂坪 360 以優惠價25元 購買昂坪 360 來回標準纜車票（小童或長者）；香港海洋公園 7 折購買海洋公園全日優惠套票。

餘下三批限量獎賞將於 7 月28 日、8 月 11 日、25 日（周四）中午 12 時推出。電子平台同時搜羅由逾 100 間商戶提供的精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。