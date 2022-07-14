旅發局夏日賞賞你｜5.5萬份優惠換畢　7.28再推牛涮鍋25折放題等

旅發局推出「夏日賞賞你」活動，為市民送上20萬份限量獎賞，首批5.5萬份在今日（14日）起以先到先得形式領取。旅發局今日表示，首批獎賞已經在下午約1時全數領取完畢。不過市民毋須失望，餘下的三批獎賞將分別於7月28日、8月11日和8月25日中午12時供市民領取。



根據旅發局早前公布資料，7月28日的第二批獎賞包括炑八韓烤單一消費滿100元減75元、牛涮鍋特選25折優惠享用穀飼牛封門柳及日本九洲白豚肉的晚市放題、Pricerite實惠門市購買家品滿250元减100元，以及75折購買海洋公園水上樂園入場門票等。



▼「夏日賞賞你」優惠名單▼



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旅發局推出的「夏日賞賞你」活動有 20 萬份限量獎賞，首批逾55,000份限量獎賞以香港品牌及地道美食為重點主題，當中包括25折享用牛角 Buffet晚餐、優惠價食北海道活壽司、25折洋紫荊維港遊自助晚餐、7折購買海洋公園全日優惠套票等。獎賞於今日（14日）中午12時起，以先到先得形式領取。

不過今午領取活動一開始，網頁即現擠塞，須等候至少半小時才能進入。旅發局表示，活動反應非常熱烈，首批合共5.5萬份獎賞，已經在下午約1時全數領取完畢。

旅發局夏日賞賞你爭奪方法。（旅發局提供）

餘下的三批獎賞將分別於7月28日、8月11日和8月25日中午12時供市民領取，市民可先到市民可於Discover Hong Kong網站登記帳戶。此外，旅發局指網站內的電子平台，亦搜羅由逾100 間商戶提供的其他精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。

▼4月21日 食肆放寬至四人一枱▼



▼旅發局帳戶註冊流程▼

