廉署起訴物業代理　涉收夾公仔店租戶逾4萬賄款　代向業主洽減租

廉政公署今日（26日）落案起訴一名56歲女物業代理，指她涉嫌向一名夾公仔店租戶索取及收受賄款41,000元，以替對方在新冠疫情下，與業主洽商減租及續租。案件將待7月28日在九龍城裁判法院答辯。



早年夾公仔舖大受歡迎。（資料圖片／梁鵬威攝）

廉政公署指，鍾繡文現年56歲，是伯樂聯行（店鋪）有限公司（伯樂聯行）的前物業代理。她被控6項罪名，包括3項代理人接受收益、1項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》；以及2項煽惑他人提供虛假資料，違反普通法及《盜竊罪條例》。

此外，鍾繡文的56歲男友伍志鴻，亦被控一項偽造帳目罪名，違反《盜竊罪條例》第。二人已獲廉署准予保釋。

一般不向客戶收取後續服務費用

案件涉嫌於2020年7月至10月期間發生，鍾繡文案發時任職伯樂聯行物業代理。公司的物業代理除了促成物業交易外，亦負責為客戶提供交易後續服務，包括協助客戶洽商調整租金或續訂租約，伯樂聯行一般不會向客戶收取交易後續服務費用。

鍾繡文是一宗租賃交易的經手代理，一名租戶以月租14萬元租用旺角一間店鋪，以經營夾公仔店，租約由2019年12月起為期一年。該租戶自2020年初起，因疫情肆虐而要求鍾繡文協助，與業主洽商減租。

廉政公署落案起訴一名物業代理，控告她涉嫌向一名夾公仔店租戶索取及收受賄款共41,000元。（資料圖片）

涉收逾4萬元賄款

4項賄賂控罪指，鍾繡文涉嫌無合法權限或合理辯解，向該租戶收受三筆共21,000元的賄款，以及索取另外一筆20,000元的賄款，作為協助該租戶與業主洽商調減每月租金及續訂租約的誘因或報酬。

另外2項控罪指，鍾繡文涉嫌非法煽惑該租戶，不誠實地向其核數師提供招致營運開支的虛假資料時，使用五張看來由一間裝修承辦商發出的收據，而收據顯示有關承辦商向該租戶提供服務而收費。

餘下1項控罪指，伍志鴻涉嫌捏改上述其中三張為會計用途而製備的虛假收據。涉案虛假收據被指用以掩飾支付予鍾繡文的賄款。