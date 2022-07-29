迪士尼煙火匯演疫下籌備困難 靠本土技術團隊構築夢想表演引共鳴
香港迪士尼樂園煙火匯演事隔四年於上月（18日）回歸，帶來全新的《迪士尼星夢光影之旅》，是次匯演在5年前已開始籌備，以往表演皆是由美國創意團隊主導，但這次適逢疫情來臨，美國團隊無法來港，為匯演的籌備工作帶來不少困難。
香港迪士尼樂園度假區營運技術監督經理姚志佳坦言，過去從未試過由本地團隊主力完成整個匯演的安裝與綵排，惟由於美國團隊無法來港直接指導舞台，只能用電郵及視像會議溝通本地團隊，透過遙距直播跟進綵排情況，很多原本由美國團隊完成的工作變相落到本地技術團隊身上，「土炮」團隊因而首次成為主力完成是次匯演。
姚志佳指出，本地團隊一開始感到壓力，因為他們從未試過主力完成整個匯演的安裝與綵排。而在疫情期間，最困難的便是與美國團體溝通，因對方無法來港直接指導舞台，只能用電郵及視像會議溝通本地團隊，透過遙距直播跟進綵排情況，很多原本由美國團隊完成的工作，變相落到本地技術團隊身上，本地技術團隊因而首次成為主力，完成是次匯演。
香港迪士尼樂園最後一次煙火匯演需要追訴回2018年元旦夜，提到煙火匯演連續多年取消，香港迪士尼樂園度假區娛樂節目營運高級經理宋家葆形容，自己的感受只有一個字：「怪」，她指出迪士尼以往除了因為天氣問題，從來不會取消煙火匯演，雖然無奈疫情不斷持續，但她指出最重要的是克服困難，因此迪士尼各方團隊在這期間仍然不停為匯演作準備，工作人員亦會定時回迪士尼綵排。
匯演音樂引共鳴 反思人生
《迪士尼星夢光影之旅》包含40個迪士尼及彼思經典故事中難忘的片段，配合迪士尼歌曲，象徵6個人生章節。
香港迪士尼樂園度假區音樂總監夏思捷表示，特意為匯演創作的新歌 「Love the Memory」能道出人們的故事，會讓觀眾產生共鳴，回想起他們人生的點點滴滴。
身為兩個孩子的媽媽，香港迪士尼樂園度假區製作總監虞楟表示，觀看匯演時有很大感觸，例如第一章「誕生之時」就讓她感嘆：「原來小朋友成長時與父母的關係，是如此奇妙」，而第三章「蛻變之時」亦提醒她自己成長時不免遇到「樽頸位」，但只要有夢想和勇氣就可以衝破人生限制。