迪士尼煙火匯演疫下籌備困難　靠本土技術團隊構築夢想表演引共鳴

香港迪士尼樂園煙火匯演事隔四年於上月（18日）回歸，帶來全新的《迪士尼星夢光影之旅》，是次匯演在5年前已開始籌備，以往表演皆是由美國創意團隊主導，但這次適逢疫情來臨，美國團隊無法來港，為匯演的籌備工作帶來不少困難。

香港迪士尼樂園度假區營運技術監督經理姚志佳坦言，過去從未試過由本地團隊主力完成整個匯演的安裝與綵排，惟由於美國團隊無法來港直接指導舞台，只能用電郵及視像會議溝通本地團隊，透過遙距直播跟進綵排情況，很多原本由美國團隊完成的工作變相落到本地技術團隊身上，「土炮」團隊因而首次成為主力完成是次匯演。



香港迪士尼樂園度假區營運技術監督經理姚志佳認為在疫情下籌備匯演既有困難之處，同時也推動本地技術團隊進步。（冼茗慧攝）

姚志佳指出，本地團隊一開始感到壓力，因為他們從未試過主力完成整個匯演的安裝與綵排。而在疫情期間，最困難的便是與美國團體溝通，因對方無法來港直接指導舞台，只能用電郵及視像會議溝通本地團隊，透過遙距直播跟進綵排情況，很多原本由美國團隊完成的工作，變相落到本地技術團隊身上，本地技術團隊因而首次成為主力，完成是次匯演。

面對香港迪士尼樂園煙火匯演連續多年取消，香港迪士尼樂園度假區娛樂節目營運高級經理宋家葆坦言感覺奇怪。（冼茗慧攝）

香港迪士尼樂園最後一次煙火匯演需要追訴回2018年元旦夜，提到煙火匯演連續多年取消，香港迪士尼樂園度假區娛樂節目營運高級經理宋家葆形容，自己的感受只有一個字：「怪」，她指出迪士尼以往除了因為天氣問題，從來不會取消煙火匯演，雖然無奈疫情不斷持續，但她指出最重要的是克服困難，因此迪士尼各方團隊在這期間仍然不停為匯演作準備，工作人員亦會定時回迪士尼綵排。

匯演音樂引共鳴 反思人生

《迪士尼星夢光影之旅》包含40個迪士尼及彼思經典故事中難忘的片段，配合迪士尼歌曲，象徵6個人生章節。

香港迪士尼樂園度假區音樂總監夏思捷表示，特意為匯演創作的新歌 「Love the Memory」能道出人們的故事，會讓觀眾產生共鳴，回想起他們人生的點點滴滴。

身為兩個孩子的媽媽，香港迪士尼樂園度假區製作總監虞楟表示，觀看匯演時有很大感觸，例如第一章「誕生之時」就讓她感嘆：「原來小朋友成長時與父母的關係，是如此奇妙」，而第三章「蛻變之時」亦提醒她自己成長時不免遇到「樽頸位」，但只要有夢想和勇氣就可以衝破人生限制。