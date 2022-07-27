氫能巴士｜運輸署明年以兩路線測三款巴士性能　冀2050年前零排放

城巴本月中公布引入全港首架三軸雙層氫能巴士，而三間專營巴士營運商聯同環保團體、能源公司、學者及非牟利機構組成「零排放交通聯盟」，提出《零排放交通建議白皮書》，希望推動政府為路面交通減排訂立時間表。



環境保護署助理署長(空氣質素政策) 梁啟明今日（27日）表示歡迎聯盟的建議，又透露計劃於明年年底前用兩條巴士線，展開氫能巴士試驗計劃，比較氫能巴士、全電動巴士及傳統柴油巴士在性能及運作上的分別。



▼7月15日 城巴引入全港首架雙層氫能巴士▼



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梁啟明今日接受電台訪問時表示歡迎聯盟建議，指與政府目標一致，期望可以2050年前達到零排放的目標。梁啟明指就商業用車而言，政府過去有資助巴士雙層巴士進行試驗，試行數年後已有巴士公司有信心並表示將來會購入電動巴士，價格亦一路向下調，相信雙方會繼續合作及溝通以引入更多型號，令本地巴士公司有更多選擇。

明年底前推試驗計劃 比較氫能巴士、全電動巴士及傳統柴油巴士性能

對於新能源車的使用，梁啟明指政府已成立跨部門工作小組，研究如何幫助相關政策作出調較，例如有與巴士公司合作，推行氫能巴士試驗計劃，又透露計劃於明年年底前用兩條巴士線，展開氫能巴士的試驗計劃，以比較氫能巴士、全電動巴士及傳統柴油巴士，在性能及運作上的分別，希望完成一年試驗計劃後得出清晰數據，設計將來新能源車運作的基本條件，目前亦正審視合適選址以興建加氫站。

若試驗計劃證實新能源車合適 將可制定更進取時間表

他又提到，以一架巴士最長用18年推算，最遲可購入新登記傳統柴油巴士為2032年的推算是合理，如未來數年的新能源車測試上試驗的結果是合適，則可定出更進取的時間表。

「零排放交通聯盟」成員之一、思匯政策研究所行政總監姚俊業表示巴士公司可選擇的新能源巴士型號不多，加上現階段的零排放車輛的里程不足以滿足本港巴士繁忙路線的需求，另外營運商要投資高昂的成本以購買巴士或進行基建，又需擔心載客力的減少，令相關發展緩慢。

「零排放交通聯盟」促政府減少對零碳排放技術開發的限制

他指出政府雖然有運輸基金資助巴士公司買新能源巴士，但仍未試過以一條巴士線的方式去進行測試，因每個型號每次只批一至兩架巴士，難以模擬真實的營運，不足以進行成效分析。

姚俊業建議政府應制定政策，包括零排放專營巴士的路線，應盡早與持份者合作推動試驗電動巴士和氫燃料巴士，以及建設氫燃料巴士所需的基建等，協助巴士公司達到零碳排放目標。 另外亦應減少對技術開發的監管限制，他舉例指電池令電池巴士的重量增加，但運輸署有嚴謹限制，令相關技術未必可由巴士公司帶回香港，而氫燃料巴士現行不可被登記作測試使用，相當法規需要不同部門合作去克服。