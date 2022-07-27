三巴士公司、環團等組聯盟　促政府為零排放巴士制定明確時間表

城巴、九巴及新大嶼山巴士三間專營巴士營運商聯同環保團體、電力公司、學者等，周二（26日）公布組成「零排放交通聯盟」。聯盟表示，由於政府最早或於2032年或以前停止新登記使用傳統內燃引擎的巴士，促請政府須為零碳排放專營巴士制定有明確時間表的路線圖。



聯盟又要求當局與專營巴士公司合作，加快並擴大試驗電動巴士和氫燃料電動巴士計劃的規模，從而測試零排放車隊的營運表現，確定技術可行性；以及希望當局大量投資予公共交通，邁向零排放綠色交通運輸。



零排放交通聯盟由三間專營巴士營運商、中電、中華煤氣及電能實業有限公司等組成。聯盟認為，要實現香港碳中和目標，政府須制定一籃子政策來解決專營巴士獨特的營運挑戰，包括可供選擇的零排放巴士品牌和型號有限、零排放商用車續航里程不能滿足香港繁忙密集的巴士服務、營運零排放巴士需要高昂投資成本，包括購置巴士和裝置相關基礎及配套設施，以及載客運力減少的問題。

因此聯盟於周二提出《零排放交通建議白皮書》，希望推動政府為路面交通減排訂立時間表，並向政府提出六項加快減碳的關鍵措施，包括政府須為零碳排放專營巴士制定有明確時間表的路線圖；以及與專營巴士公司合作，加快並擴大試驗電動巴士和氫燃料電動巴士計劃的規模。

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聯盟又提出當局應減少相關技術開發和應用的監管限制，以及就發展相關交通和基建設施及制定標準方面，釐清需要跨政策局協調處理的範疇，亦須為公共交通營辦商尋找適切營運模式。

聯盟成員之一的健康空氣行動行政總裁馮建瑋指，如果專營巴士可以把整個車隊成功過渡到零排放車輛：「將為其他行業樹立榜樣，從而為改善公眾健康以及市民福祉邁進一大步。」