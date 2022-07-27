三巴士公司、環團等組聯盟 促政府為零排放巴士制定明確時間表
撰文：黃金棋
出版：更新：
城巴、九巴及新大嶼山巴士三間專營巴士營運商聯同環保團體、電力公司、學者等，周二（26日）公布組成「零排放交通聯盟」。聯盟表示，由於政府最早或於2032年或以前停止新登記使用傳統內燃引擎的巴士，促請政府須為零碳排放專營巴士制定有明確時間表的路線圖。
聯盟又要求當局與專營巴士公司合作，加快並擴大試驗電動巴士和氫燃料電動巴士計劃的規模，從而測試零排放車隊的營運表現，確定技術可行性；以及希望當局大量投資予公共交通，邁向零排放綠色交通運輸。
零排放交通聯盟由三間專營巴士營運商、中電、中華煤氣及電能實業有限公司等組成。聯盟認為，要實現香港碳中和目標，政府須制定一籃子政策來解決專營巴士獨特的營運挑戰，包括可供選擇的零排放巴士品牌和型號有限、零排放商用車續航里程不能滿足香港繁忙密集的巴士服務、營運零排放巴士需要高昂投資成本，包括購置巴士和裝置相關基礎及配套設施，以及載客運力減少的問題。
因此聯盟於周二提出《零排放交通建議白皮書》，希望推動政府為路面交通減排訂立時間表，並向政府提出六項加快減碳的關鍵措施，包括政府須為零碳排放專營巴士制定有明確時間表的路線圖；以及與專營巴士公司合作，加快並擴大試驗電動巴士和氫燃料電動巴士計劃的規模。
▼7月15日 城巴引入全港首架雙層氫能巴士▼
+8
聯盟又提出當局應減少相關技術開發和應用的監管限制，以及就發展相關交通和基建設施及制定標準方面，釐清需要跨政策局協調處理的範疇，亦須為公共交通營辦商尋找適切營運模式。
聯盟成員之一的健康空氣行動行政總裁馮建瑋指，如果專營巴士可以把整個車隊成功過渡到零排放車輛：「將為其他行業樹立榜樣，從而為改善公眾健康以及市民福祉邁進一大步。」
新巴城巴引入氫能巴冀2023年落地 巴士服務零排放料需300億投資全港首架電動雙層巴士抵港 內地威馳騰製 藍色車身象徵零排放中電擬2040年停燃煤發電 以氫能取代天然氣 目標2050年淨零排放新巴城巴晤運輸署 研引入氫能巴士推零排放港企研發全港首架歐盟認證零排放電動巴士 望明年投入服務