直擊城巴首架雙層氫能巴士　座位數目接近柴油巴　或設面壁情侶位

城巴今日（15日）為全港首架雙層氫能巴士舉行揭幕典禮，並計劃明年引入續航力超過400公里的量產車款。該輛雙層氫能巴士由匯達交通與內地公司威馳騰（福建）汽車領導的專家團隊共同設計及建造。



該架氫能巴士車款以城巴現時運作中的電能車作設計藍本，不過由於氫能巴士電池體積遠較電動巴士小及輕，故城巴料座位及企位數目亦可比電動巴士增加，將貼近現時柴油巴士的數目。不過城巴表示，該架氫能巴士只是「樣板車」，供試驗用途，與將來購入的量產車款設計或有分別。



匯達交通今日下午安排傳媒登上氫能巴士參觀，車身設計以藍色為主，並印有「Hydrogen Bus」字樣。城巴表示，該標誌以綠色漸孌至藍色的設計，象徵氫燃料電池的化學反應過程，將「綠色」氫氣轉化為「藍色」清水。而進入車廂後，氫能巴士地板為木紋色，座位設計與現時的柴油巴士相似，同樣以紫色為主調。

另外，下層車廂的天花板上印有介紹氫氣如果作為燃料推動巴士行駛。座位數目方面，氫能巴士座位明顯較電動巴士多，主要因車尾位毋須安裝體積大電池，騰出位置安裝座位。值得一提的是，最接近車尾位置只設有兩個座位自成一角，加上面向着車尾，有如是「面壁情侶位」。

城巴解釋，由於電動巴士車尾位置須放置電池，佔用一定空間，故座位數目會減少。另外，法例對巴士總負重量有要求，由於電動巴士電池較重，整體載客量亦較柴油巴士少。至於氫能巴士電池較細小，而且比電動巴士電池重量輕得多，因此載客量可增加，料會接近現時柴油巴士水平。

城巴為首架雙層氫能巴士舉行揭幕典禮。（李澤彤攝）

城巴今日舉行的揭幕典禮，原本由行政長官李家超擔任其中一名主禮嘉賓，不過臨時更改為政務司副司長卓永興。李家超「放飛機」，城巴交代指李今日有事，故無法出席。

而卓永興及環境及生態局局長謝展寰等亦一同參觀氫能巴士，卓永興形容：「勾起了我們呢一代人童年回憶，60、70年代番學就係坐『熱狗巴士』」，至熱狗巴士亦被冷氣巴士淘汰。巴士的能源也由柴油推動，發展今日的氫能巴士。他表示，專營巴士是香港第二大主要公共交通工具，每日接載量達到300萬人次，故政府在《香港氣候行動藍圖2050》中，提出與專營巴士公司合作，試行氫燃料電池巴士。

政務司副司長卓永興。（李澤彤攝）

卓永興又稱，匯達交通率先引入全港第一部為香港度身訂造的雙層氫能巴士作試驗用途，是作為公共交通營辦商肩負起社會責任的一個良好表現，特區政府予以肯定。而環境及生態局正領導跨部門工作小組，以配合氫燃料電池車的發展趨勢和配套需要。當局又期望在2025年確立更具體地確立怎樣去使用新能源交通工具的未來路向，長遠達致2050年前運輸界別零排放的目標。