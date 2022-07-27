12港人案鄧棨然內地服刑中　家屬指突杳無音訊　家書「打回頭」

正於廣東省從化監獄服刑、12港人案主角之一的鄧棨然，其家人透露，過去五個月以來未再收到鄧的家書，家人兩度去函亦被「打回頭」，加上監獄網站突無更新其獄內支賬情況，擔心情況不尋常。鄧棨然家人曾自行聯絡監獄及尋求入境處協助，惟至今依然杳無音訊，

鄧棨然親友指大家憂心忡忡，其母亦寢食難安，家人坦言或要直接北上「尋人」。《香港01》已分別向保安局及政制及內地事務局作出查詢，正待回覆。



正於內地服刑的鄧棨然突失去聯絡，家人寄信被打回頭。(Facebook圖片)

鄧棨然家人接受《香港01》查詢時指，將繼續以電話及書信向內地當局了解事件，若最終未能釋疑，則會北上「尋人」。

鄧棨然家人提到，自鄧棨然入獄後，獄方一直以疫情為由，未有安排家屬會見，遂只能於監獄網站、「粵省事」微信小程式及其家書了解情況，包括其獄內收入及花費金額等，惟近月網站及「粵省事」俱無更新其狀況，家人每月匯款亦未見入賬。

家人又指，早前每隔兩至三個月會收到棨然的家書，惟對上次已是今年2月，「未試過咁耐收唔到佢封信，加埋仲要兩次『彈返轉頭』，所以開始覺得唔對路。」

他們曾嘗試致電從化監獄，惟應對方要求留下聯絡資料後，至今未見回音。他們遂向香港入境處尋求協助，獲應允轉交信件至該監獄。

家屬公開失聯後 監獄突更新支賬紀錄

他的家人亦提到，自鄧棨然失聯消息曝光後，監獄網站今日突然更新其支賬紀錄，但由於「未見其字」，遂無法放下心頭大石，「希望快啲收到佢封信報平安。」

據悉，鄧棨然母親自兒子入獄後，情緒一直不穩，近日兒子突然失去聯絡，更令她百般焦慮，寢食難安，「佢瞓又瞓唔到，又會突然半夜起身自己喊。」《香港01》已分別向保安局及政制及內地事務局作出查詢，正待回覆。

鄧棨然前年因「組織他人偷越邊境」罪成，被深圳市鹽田區人民法院判囚三年及罰款二萬元人民幣，料於明年8月出獄。鄧棨然前年聯同其餘11名港人，涉於潛逃內地期間被內地海警截獲，其中10人已先後被押送回港接受審訊，鄧棨然及喬映瑜則仍於內地服刑，他們兩人被指是案中主腦角色。