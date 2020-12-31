12港人判刑｜家書、律師均無提及買船　鄧棨然弟弟：不知如何上訴

12名港人涉嫌偷越邊境案昨（30日）在深圳鹽田人民法院判刑，被控「組織他人偷越邊境」的鄧棨然和喬映瑜分別被有期徒刑3年和2年，黃偉然、李宇軒等8人則被判處7個月有期徒刑，其餘的兩名未成年港人則不作起訴，移交香港警方。全國人大常委譚耀宗認為判刑可算是從輕發落，有份協助12港人家屬的大律師、支聯會副主席鄒幸彤今（31日）在電台節目反駁指，整個司法過程「不公義」，家屬對案件細節毫不知情，案件亦較一般的偷渡案判得更重，強調法院從未公開證劇和判辭，不能輕言評論。 鄧棨然弟弟亦表示，雖然早有就判刑抱最壞打算，但聽到兄長被判囚3年「真係好難受」，亦沒有預計過要罰款，如今只能無奈地接受，認為家屬對此束手無策。他又透露，在判決前從未得悉鄧棨然涉及買船和開船，家書和官派律師均無透露相關細節。他表示，鄧棨然和喬映瑜餘下的刑期較長，相信會調離扣留多時的鹽田看守所，但無從知悉二人日後的下落。

▼12港人家屬首次見記者情況▼

判刑最長的鄧棨然，其弟今早在商台《在晴朗的一天出發》指，雖早已抱最壞打算，但以為最多亦只會將其兄判監兩年，但得悉他被判囚3年「真係好難受」，他亦從未預料過要罰款，如今只能無奈地接受，「都冇咩可以做到」。

對於兄長被指涉嫌買船和開船「組織他人偷越邊境」，他直言「事前就梗係唔知，知就唔會畀佢做呢樣野」，鄧棨然被扣押後，從看守所寄回的家書和官派律師所透露的細節，均無提及他涉及買船和開船。惟鄧棨然已在檢察院認罪，現時較難推翻裁決，儘管家屬希望上訴改變刑罰，但最終仍要靠鄧棨然自行提出。

鄧棨然弟弟指，他在判決前對兄長買船和開船「組織他人偷越邊境」一無所知，家書和官派律師均無提及相關細節。（資料圖片）

「都真係唔知點，只能真係叫佢自己努力」



他續指，鄧棨然和喬映瑜餘下的刑期較長，估計二人將被調離鹽田看守所，惟官派律師在判刑至今未有聯絡家屬，未知如何探望二人，家屬亦未能為二人計劃提出上訴。他已準備好隨時到深圳處理探望兄長，惟屆時亦只能透過視像通話。被問到有甚麼與兄長說，他慨嘆「百般感受，三言兩語好難講」，「都真係唔知點，只能真係叫佢自己努力，自己小心啲囉」。

他又批評港府在整個過程中不聞不問，甚至沒沒視12港人是香港居民，家屬對特區政府不會再有期望，認為當局在整個過程中不聞不問，甚至不當12港人是香港居民。

鄒幸彤指，12港人案已裁決，惟至今證據、判辭全無，當局所指在場旁聽的家屬亦不知是誰，直斥整個司法過程並不公義。她又指，一般單次越境的個案，國內一般不構成刑事犯罪，只有情節嚴重才會以刑事罪行起訴，惟以她理解買船、開船亦不構成「組織他人偷越邊境」，人蛇和偷渡案亦只是罰錢了事，認為12人被扣押4個月刑罰已非常重，但坦言「冇任何嘢可以反駁，因為介入唔到程序」。

上訴期僅10日 惟未能接觸涉事人



被問到12港人家屬會否傾向上訴，鄒幸彤指上訴期只有10日，需要由當時人提出，惟家屬和其委託的律師均未能接觸涉事人，加上提出上訴後便不能探訪，亦是一種壓力。

鄒幸彤續指，家屬很希望探訪12港人，惟至今當局、港府以至官派律師都未有透露過探訪時間和程序，「迫住要佢哋自己去摸囉」，她坦言過去一年港人過關都面對阻撓，家屬亦會擔心北上會面對人身安全，「但始終係家人都想見一見」。她估計，8名被囚7個月的港人將於明年3月獲釋，相信會在鹽田看守所完成餘下的刑期，至於鄧棨然和喬映瑜很有可能要遷移到其他監獄服刑。

▼12港人背景及監禁刑期▼

+ 6 + 6 + 6

案件中兩名未成年港人認罪後不被起訴，昨日移送香港警方，「12港人關注組」成員鄒家成指，律師和家人昨日已到天水圍警署探望二人，認為兩人情緒未必很穩定，形容他們神情比較緊張，避談在鹽田看守所的事。他引述官媒旁聽案件時的描述指，多名被告在最後陳述階段表示悔咎、痛哭又大讚內地司法，認為與12以往的表現反常，推斷二人曾在內地遭受酷刑。

相隔多月，兩名年輕人終與家人重逢，鄒家成直言，兩名家屬都感到開心，二人完全14日隔離後，家人每日都可以探訪他們，又可以寄書給他們，陪伴他們渡過艱難時間。

鄒家成指，兩名被內地釋放的未成年港人昨日回港後，情緒未必很穩定，形容他們神情比較緊張，避談在鹽田看守所的事。（資料圖片／盧翊銘攝）

對於兩人獲釋，鄒家成認為，釋放二人等同「打破移交兩個字」，是塑造中國獨特的司法形象，認為至今對案件只能見步行見，坦言事件由8月開始至今一直都係處於這個狀況。

家屬會相約赴深圳探訪

至於在內地被判囚的其餘10名港人，鄒家成指，家屬會相約赴深圳探訪，預料一周內便能起行，「家屬真係好心急」，惟至今未知10人身處何方，家屬已向早前委託和官派律師查詢，視乎當局的安排，但至今未必10人會被關押在何處。被問到港府有否從中協助，他透露入境處昨日曾致電家屬，但卻坦言無知如何協助，直言「對港府冇期望，都係自己嚟啦」。