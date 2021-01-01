12港人判刑｜深圳衞視披露偷渡快艇和證物　案情指鄧棨然學習開船

12名港人涉嫌偷越邊境案在在深圳鹽田人民法院判刑，其中10人被判監7個月至3年，深圳衞視製作製作節目分析量刑細節，並披露聲稱是首次曝光的涉案證物，包括一艘快艇、電筒、水靴和釣魚桿等。節目指，刑期最長的鄧棨然和喬映瑜，在「上家」指揮下策劃和組織從香港偷渡到台灣，而涉案人數眾多，遂構成「組織他人偷越邊境罪」。

深圳衞視節目昨日播出節目《直播港澳台》，分析12港人偷渡案的裁決，節目指當局從在涉事船隻檢獲的衞星電話以及涉案人士的Telegram群組訊息，證實鄧棨然和喬映瑜在所謂的「上家」指揮下，聯絡其他涉案人士，策劃和組織從香港偷渡到台灣，而鄧棨然更負責購買船隻偷渡，並在「上家」安排下學習駕駛船隻的基本技能。

因此法院認為，鄧棨然和喬映瑜「組織他人偷越邊境」，而涉案人數眾多，已構成「組織他人偷越邊境罪」。節目更首次披露聲稱是當局檢獲的涉案證物，包括12人潛逃時所用到的快艇，快艇船身為紅色和灰色，船身不大，連駕駛位置只有數個座椅。其他涉案證物包括電筒、水靴和釣魚桿等。

▼12港人家屬首次見記者情況▼

對於外界強烈要求將12人移交香港審理，節目反駁涉案的12港人非法進入內地管轄水域，基於屬地管轄原則，內地司法系統對今次偷渡案擁有「無可爭議的管轄權」，強調外界只能就相關管轄權在行使過程中的細節提出疑問。

節目又引述資料指，2018年至今，深圳當局以「組織他人偷越邊境罪」起訴78人，刑期屆乎2年至8年，另有401人被控「偷越邊境罪」，刑期則在一年以下或處以拘役，強調法院已因應12港人認罪已對案件從寬處理。

▼12港人背景及監禁刑期▼