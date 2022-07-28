未婚妻涉金錢糾紛受滋擾　水手小額錢債庭上拔刀斬人　認罪候判

水手指其未婚妻與3名生意夥伴有金錢糾紛，之後未婚妻受到騷擾，事件亦鬧上小額錢債法庭。水手陪同出庭時，在審裁官面前要求生意夥伴道歉，惟無人回應，他便拔出菜刀斬人，審裁官見狀也即時與書記等人逃走，水手追截眾人不果，返回法庭報警自首。他今(28日)在荃灣法院承認2項蓄意傷人罪。暫委法官漢熙把案押後至8月12日判刑。



被告蘇文遨，36歲，水手。承認兩項蓄意傷人罪，指他於2021年6月30日，在西九龍法院B座第24庭，傷害柯嘉熹及陳啟軒。他原亦被控一項企圖傷人罪，則獲准存在法庭檔案不作起訴。本案屬區域法院案件，但移師至荃灣法院聆訊。

被告蘇文遨所涉的傷人案屬區域法院案件，但今天被安排在荃灣法院處理。(資料圖)

未婚妻與3男創業後分資現分歧

案情指，案中兩名事主柯嘉熹及陳啟軒，與黃樂堯和被告當時的未婚妻Quin，在2018年12月曾一同創業，惟業務在2019年6月結束，4人就業務所剩資金分配有分歧，柯、陳及黃入稟小額錢債法庭向Quin追討。

庭上突拔出菜刀斬人

小額法庭第24庭於案發當日下午處理他們的案件，被告亦有陪同Quin出席，約下午3時50分，當時審裁官及其書記亦有庭上，被告突問柯、陳及黃等3人會否道歉，3人沒有回應，被告便從背包取出菜刀，並斬向柯及陳，兩人舉臂擋格。

兩名男子在事件中被割傷手臂及手指。（資料圖片）

審裁與書記等人直奔專用出口

審裁官見狀即奔向審裁官的專用出口，又叫他的書記及黃一同經該出口離開，柯及陳見狀，也趁機從正門逃走，並走進一備緊急出口，被告即追著二人，惟他踢門仍無法把門打開，最後自己返回第24庭報警自首。

柯的左前臂有數處3至6厘米的裂傷，他當日已可出院；陳的右手中指及無名指有裂傷，指骨亦有割傷，另頭部有挫傷，留院至同月25日。

曾向審裁官投訴但未獲協助

被捕後亦認曾斬柯、陳及黃，因為他們曾威協及騷擾Quin，他當日帶同菜刀上庭，並曾向審裁官投訴柯等3人的行為，惟審裁官未有幫他，他感到無助，一時衝動下拔刀斬了柯及陳5至6下。庭上的閉路電視及錄音設備均有拍及收錄到過程。

求情稱傷者只是淺層受傷

辯方求情指，被告曾向審裁官投訴，但得不到協助，他揮刀力度不大，傷者均只是淺層受傷，亦無法庭職員受傷，顯示他並非對法庭有敵意。法官把被告還柙候判。

案件編號：DCCC 1076/2021