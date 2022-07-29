動漫節2022｜今會展開鑼　抽頭籌市民花逾4000元為親戚買限量模型

一連5日動漫電玩節今日開鑼，今年採取抽頭籌的做法，官方將抽出首三日頭300名入場市民的次序，只需於早上7時半到場等待，便可搶先入場搶購心頭好。今年搶閘入場市民，未有如往年動漫節入場後即極速狂奔。



首位搶閘入場的陳先生表示，未有預料成功抽到頭籌，最後花上四千多元幫親戚購買了Threezero發售的變型金剛柯柏文及限量版大黃峰模型。他又認為，今年動漫節不少大型廠商未有參展，感到可惜。今年大會亦發出角色扮演者提出裝扮規則及建議，有市民認為cosplay的新規定，肯定會影響cosplay角色的完成度，對大會安排感可惜。



抽得頭籌的陳先生，入場時重現2007年動漫節，動漫迷莫先生經典轉身入場畫面，引來陣陣歡呼聲。陳表示，未有預料成功抽到入場頭籌，知道結果時亦應到驚訝，「原本第一日諗住嚟行下買嘢，所以抽下，點知抽到頭籌，即刻問親戚有冇嘢想買。」他今日花上逾4,000元，幫叔叔購買Threezero的變型金剛柯柏文及限量版大黃峰模型。即使買得心頭好，他形容心情未有太激動，「抽到第一個，應該都買到。」

陳先生又認為，今年會場氣氛較平淡，例如角川、木棉花等較大型動漫商戶，今年未有參展，較難購買喜歡的動漫周邊產品，「反而多咗好多唔係好關事嘅(展商)」。他舉例指，今年展場內有展出Benz，感到很奇怪，「好似車展咁」。陳先生又認為，場內以同人展較為吸引「都有啲嘢想買」。

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今年動漫節，大會除實體門票外，亦有推出NFT門票。陳先生亦另行購買了三張NFT門票，他解釋，過去一直有參與cosplay，之後數日亦會考慮扮演喜愛的角色入場，近日天氣炎熱，不想在外面排隊，所以打算直接打扮好再到場，使用NFT門票可「直接入場會快啲」。他又說，對於今年大會對cosplay增加了限制，他表示，作為男性限制未算太大，而他喜歡的女性動漫角色亦不算太暴露，即使有新令「限性感」，影響亦不太大。

動漫迷質疑大會裝扮規定或影響cosplay角色完成度

嚴先生及朋友購買了NFT門票入場，他們解釋主要是因為不用排隊及想要NFT的頭象，「貴啲都抵」，而他們早於7時半已到場排隊，最後排得NFT門票的頭位。嚴先生表示，他預計會用2,000至3,000元購買模型。他又認為，今年少了商戶參展感到可惜，幸好想去的展商今年有參展，未有受到影響。嚴先生又認為新規定影響cosplay角色完成度，「真係可惜」。

高達迷Derek今日特意請假到動漫節購買心儀的高達模型。他說，去年動漫節因疫情而難入場，今年可以入場所以要請假亦值得。鍾先生表示，高達是「由細睇到大」，而今次購買的高達，之前推出時未有購入，炒價亦較貴，所以今次重出，特意入場購買。

今年動漫節大會推出「限性感令」並制定規則及建議。相關裝扮規則及建議如下︰

．勿穿著露出胸部下側服裝

．勿穿可透視或直接看到內衣的服裝

．穿著安全短褲或絲襪褲防走光

．腿部若露出太多，建議穿絲襪或襪褲

．非拍攝時建議穿著外套

．男士方面，上身不設服裝限制，下半身覆蓋範圍須大於三角褲