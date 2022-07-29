動漫節2022｜7.29會展開鑼推限量NFT門票　設指引限Cosplay太性感

第23屆香港動漫電玩節7月29日起，一連五天在香港會議展覽中心舉行。主辦機構今日（13日）舉行記者會，今年共有101間參展商進駐，展攤數目總數為513個；同人區展區則共有208個展攤。動漫節亦邁進元宇宙時代，推出NFT電子門票，持票人可經特別通道進場。

大會行政總裁梁中本稱，現時防疫政策已放寬入場人數限制，可達場館容納量的85%，加上港鐵會展站啟用，料入場人流會增加。惟大會希望不再出現去年大量巿民排隊三至四小時輪候入場情況，大會又呼籲市民留意官方Facebook的龍尾資訊。



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入場門票40元 新用戶經「01空間」購票有優惠

第23屆香港動漫電玩節將定於本月29日至8月2日（星期五至星期二）一連五天舉行，在香港會議展覽中心一號展館舉行。梁中本表示，今年展場總面積為19,890平方米，參展商共101間，料展攤數目總數為513個、同人區參展位置共208位。

梁續指，普通票價維持在港幣40元一張，觀眾可以在便利店或現場購買實體票，亦可經主辦方「凌速博覽 APP」 或「01空間」購買電子票，經APP上新註冊的會員可獲扣減5元的迎新優惠，他笑言「不能平更多」。

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NFT門票售價方面為150元，包括NFT一個及一張通道專屬門票，香港潮玩界設計師Winson Ma稱，NFT門票共有五款，每款限量2,000張，每張有獨立篇號，分別代表不同主題，包括潮玩主角、潮玩藝術、角色扮演、漫畫及電競，由於每款都以3D設計，可360度欣賞。

梁中本建議有意入場的市民避開人流高峰期。（歐嘉樂攝）

梁中本提到，去年因為疫情管控，觀眾限流為場地容納量 50%，令大量觀眾在場外排隊三至四個小時都未能進場，形容情況「非常唔理想」，希望於現時政策的要求放寬至85%下不會重複發生，估計再次需要退票的機會少，建議有意入場的市民避開人流高峰期，即星期六、日下午一時至五時入場，屆時可留意動漫節 Facebook 的龍尾信息發佈。

任天堂及Sony等大廠缺席 主辦單位︰不擔心有大影響

對於多個外國大型品牌未有參加動漫節，包括任天堂及Sony，梁中本未有回應是否因香港防疫措施太緊導致，「可以問返對方」，僅稱一般大型外國品牌於本港都有代理商，並不擔心會造成大影響，「無大型電玩商（參展名額）都爆滿，活動應該好豐富」。

Cosplay裝扮有指引 大會︰希望入場衣著「大路啲」

會方對衣着有新指引，新增對Cosplay裝扮規則及建議，包括女性Cosplay打扮勿穿著露出胸部下側的服裝、勿穿著可透視或直接看到內衣褲的服裝、腿部露出太多肌膚的話，建議穿上絲襪或襪褲等，梁中本解釋相關做法只是建議，「會場內有一家大小，希望入場衣著『大路啲』。」

隊外禁排通宵每天抽300張頭籌 搶買限量版產品

至於想購買限量版產品的觀眾，因警方指不能「排通宵」， 大會在7月29至31日展期首三天將每天抽出300位頭籌觀眾。梁中本解釋指，原因是「方便管理」，憑票可被安排首先人場，登記以實名制進行，可由 7月 14 日開始在凌速博覽 APP 上登記，結果將在7月25日公佈。

限量版產品方面，香港品牌玩具協會帶來多款限量精品供動漫迷搶購，包括全球1,800隻、會場限量300隻「暗黑柯柏文」；香港限量500隻、會場限量優惠200隻透明蜘蛛俠；限量彼思三眼仔漢堡日人偶等。