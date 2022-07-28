動漫節｜新令限露胸露腿削入場Cosplay意欲　參展商料不影響銷情

第23屆香港動漫電玩節將於明日（29日）開鑼，一連四日於灣仔會展舉行。今年動漫節新推「限性感令」，大會建議角色扮演愛好者（Coser）不得穿著暴露的服裝，包括勿露出胸下側及露腿。有Coser明言今年不會再到動漫節Cosplay，認為新規定帶來嚴重不便。

第五波疫情復燃，但動漫節展商對生意及入場人流均樂觀，有展商由去年租用兩個攤位，擴展至四個；而今屆入場人數放寬，預期生意額最多增兩成。問到會否擔心新規定影響銷情，參展商則回應：「我哋目標嘅客人都係成熟啲，佢哋唔係為睇Cosplay而嚟。」



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有愛好者拒入場Cosplay 擬轉到小型動漫展

別名「影月」的吳小姐已有10年Cosplay經驗，今日為展商擔任遊戲《原神》的模特兒。她坦言，今年沒打算再到動漫節，以個人身份Cosplay，僅計劃在限制較少的小型動漫展Cosplay。她解釋，動漫節大會的新裝扮規定並無必要，且對Coser帶來嚴重不便，甚至隨時有違規的風險：「寧願唔出，或者換一個角色。」

吳舉例指，本來準備扮演的動畫角色月見英子，衣著打扮為短褲及露腿，因平日需要上班，難以預備絲襪遮蓋大腿。不過她亦指，身邊朋友仍願意入場Cosplay，「動漫節對佢哋嚟講一年一次，應該會帶住覺得好麻煩，但依舊會參加嘅心態。」

別名「影月」的吳小姐批評，新規定並無必要性，對Coser帶來嚴重不便，隨時有違規的風險。（廖雁雄攝）

今年動漫節大會推出「限性感令」並制定規則及建議。相關裝扮規則及建議如下︰

．勿穿著露出胸部下側服裝

．勿穿可透視或直接看到內衣的服裝

．穿著安全短褲或絲襪褲防走光

．腿部若露出太多，建議穿絲襪或襪褲

．非拍攝時建議穿著外套

．男士方面，上身不設服裝限制，下半身覆蓋範圍須大於三角褲

今年動漫節新推「限性感令」，要求角色扮演愛好者（Coser）不得穿著暴露的服裝，包括不可露腿。

展商料銷情理想攤位面積擴一倍

售賣動作模型的「DID Corp.」負責人張學鈞預期，今年銷情理想，估計「市民靜咗咁耐想買新嘢玩下」 ，故由去年兩個攤位增至四個，並將推出更多新產品。例如新推出一款日本武士模型，售價約460元，買兩隻九折並贈送會場限定的頭盔鎖匙扣。

張亦指，雖然目前確診個案達數千宗，但他認為，世界各地僅得香港舉辦玩具展，認為須把握機會，向外地顧客宣傳。問到今年大會針對角色扮演者推出「限性感令」，他認為不影響銷情：「我哋目標嘅客人都係成熟啲，佢哋唔係為睇Cosplay而嚟。」

「DID Corp.」負責人張學鈞預期今年銷情理想，由去年兩個攤位增至四個，並將推出更多新產品。（廖雁雄攝）

借珍寶海鮮舫推相關巴士模型

展商微影負責人吳先生則表示，今屆動漫節放寬入場人數上限，加上連續多日的晴天，相信今年入場人流將較上屆增加。但他指，由於第五波疫情反彈，估計家庭顧客將減少，同時市民消費力疲弱，期望銷情與去年持平，「平到上年已經好好，頂多升兩成。」

吳亦指，為吸引顧客購物，今年新推出列車鎖匙扣，一套12件售299元，並免費獲贈限量鐵巴模型。同時，適逢珍寶海鮮舫於南海「傾側」，微影亦推出印上珍寶夜景的模型巴士，售139元1輛。

微影負責人吳先生則表示，今屆動漫節放寬入場人數上限，加上連續多日的晴天，相信人流將較上屆增加。（歐陽德浩攝）

PS5有條件發售 10隻會場限定變形金剛模型售2.3萬元

至於其他優惠方面，今年有展商有條件出售PS5遊戲機，顧客須選用csl 5G服務計劃（80GB），於會場簽訂兩年合約，便可低至半價購買，並送上600元現金禮券及3,000 Club積分。

今屆動漫節亦有多款限量模型出售，包括全球首發的《變形金剛-大黃峰電影》PMK系列30cm拼裝模型柯柏文，限量100隻，每隻售888元；同系列62cm柯柏文塞星標準版及豪華版，分別全球限量2,000隻，每隻售20,288元，及全球限量500隻，預購價每隻23,888元，會場限定售10隻。