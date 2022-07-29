MIRROR演唱會｜醫管局稱一傷者今午接受手術　另一傷者已自行出院

男團MIRROR演場會第四場發生嚴重事故，兩名舞蹈員受傷。醫管局更新兩傷者最新情況，其中情況嚴重的舞蹈員李啟言，在深切治療部留醫，今午（29日）接受手術；另一位受傷舞蹈員張梓峯情況穩定，今午在家人陪同下已自行出院。



醫管局也表示，關注部份曾在現場目睹意外或在網上瀏覽過意外片段的市民，可能會出現不安情緒，如市民有需要可致電局方的精神健康專線2466 7350。



▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



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醫管局︰鑑於尊重病人私隱 未能進一步透露傷勢

醫管局指，伊利沙伯醫院昨晚接收兩名傷者後，已即時派出跨專科團隊為傷者提供治療。其中一名傷者在深切治療部留醫，情況嚴重，今午（29日）接受手術。另一名傷者情況穩定，在家人陪同下，已於今日下午自行出院。

醫管局指，注意到社會上流傳有關傷者的消息，鑑於尊重病人私隱，未能進一步透露他們的傷勢。但醫療團隊會密切監察傷者的情況，提供合適的治療、支援及跟進他們的康復。

設精神健康專線為有需要人士提供情緒支援

醫管局又提到，關注部份曾在現場目睹意外或在網上瀏覽過意外片段的市民，可能會出現不安情緒。有需要的市民可致電局方的精神健康專線2466 7350，相關情緒支援無須預約，並由專業醫護人員提供協助。

MIRROR演唱會事故不斷。 (鄺鈺瑩攝)

提醒市民避免翻看有關影片 留意個人情緒

醫管局高級臨床心理學家譚韻茵表示，市民如出現以下反應，包括不安、驚恐、憤怒、睡眠困難、在腦海中不由自主浮現事件、迴避相關人和事，以及勾起過往創傷回憶等，很有可能已產生急性壓力反應。

她提醒市民，每個人出現的反應不同，有需要時應立即尋求專業醫護人員協助；並建議市民避免翻看有關影片，小心選擇適量接收事件的資訊，時刻留意自己的情緒和保持生活規律。