MIRROR演唱會昨晚(28日)發生嚴重事故,大型屏幕墜下造成舞者重傷,震驚全港。前會計界立法會議員梁繼昌在facebook發帖指,被大型屏幕擊中、正在深切治療部留醫的舞蹈員阿Mo(李啟言),是他女兒的跳舞(Urban Dance)導師,他們全家也會為阿Mo集氣。 前社福界議員邵家臻、以及前勞工及福利局政治助理莫宜端,都留言為阿Mo祈禱。



邵家臻在帖文下留言:「In my prayer(為他祈禱)」。他也在自己的社交專頁上載一幅寫着「平安」的字畫,並說「沒有其他,只求平安。」稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍,則以自己繪畫的圖畫獻上祝福,畫中有5朵掛著笑臉的花,寫道「Get well soon (早日康復)、Stay strong (堅持下去)」的字句。