通關｜何栢良倡海外返港居民家居檢疫　收緊入境要求須打3針

行政長官李家超表示，將縮短入境旅客的檢疫日期，以減低對旅客回港的不便。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（1日）在電台節目認為，海外回港居民或可進行家居檢疫，並取消及代替酒店檢疫。檢疫期間，檢疫人士獲發黃碼識別，容許他們進行有限度外出活動，但不能到訪表列處所或需要除罩的場所。惟不論是取消或縮短酒店檢疫，前提是要先提高入境打針要求至三針。



至於6個月至三歲的兒童疫苗方面，何栢良認為復必泰疫苗供應或出現滯後，促政府應盡快尋找疫苗代理商簽訂合約，相信最終能順利供港。



乘搭飛機返港人數在暑假日漸增多，7月25日有大批人士在抵港層，等候乘搭專車往檢疫酒店。（蘇煒然攝）

6至7月已錄得13萬宗確診

何栢良今日在商台《在晴朗的一天出發》表示，香港過去兩個月確診數字上升，每日本地個案逾4000宗，預計未來數周數字持續上升。6月個案約3萬宗，而7月個案達到10萬宗。6月輸入個案佔本港所有個案的一成，7月輸入個案佔佔本港所有個案的6%。

上月初本港暫停熔斷機制，7月的入境人次約12萬，比過往多出兩成。在檢疫期間找到的個案約6400宗，即有5%入境旅客在監察期間確診。他舉例指，日本、南韓Omicron確診者的同住家人受感染的風險為三分之一，入境旅客受感染的風險相比起家居密切接觸者的三分一的風險更低。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良提到，全球不少社區地方病毒的活躍程度比香港低，就算一些國家，例如澳洲、紐西蘭、新加坡的疫情數字比香港高，但病毒株與香港流行病毒株沒有分別。因此若海外回港人士，在香港有居所可供檢疫，當局若完全取消酒店檢疫，並採取居家「0+7」檢疫安排的風險仍然可控。不過相關人士仍需遵守黃碼規定，可進行有限度外出活動，例如外出工作或購物，但不能到訪表列處所或需要除罩的場所。

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何栢良強調，不論是取消或縮短酒店檢疫，前提是要先提高入境打針要求，由兩針變成三針。他又提到，全球部份地區已取消檢測安排，若要求旅客在登機前必須進行核酸檢測，存在一定障礙，建議政府考慮調整檢測措施。

至於6個月大至三歲的兒童是否放寛寬接種疫苗，何栢良認為復必泰疫苗供應或出現滯後，他敦促政府與相關代理簽訂合約，認為「似乎做得比較慢」，相信「復必泰BB版疫苗」能順利供港。至於科興疫苗，仍未有科學期刊等證實疫苗對於兒童的安全性、抗體水平數據，相信需再作檢視才能購買疫苗。

另外，美國總統拜登近日出現復陽情況。何栢良指出，內地或美國的數據顯示， 不論患者有否服用新冠口服藥或是否曾接種疫苗，復陽情況皆有機會發生，特別是年長者、患長期病患，包括心臟病、糖尿病、肺病等的患者復陽情況較為普遍。何指，會留意相關情況，毋需特別需要擔心。