通關｜抽不中深圳檢疫酒店　院舍外勞合約期滿滯留香港　進退兩難

香港及內地免檢疫通關無期，想經深圳灣口岸前往內地的旅客，必須網上預約深圳「健康驛站」檢疫酒店。原本要每日鬥快搶名額，令黃牛乘虛而入，7月10日起改為抽籤，每日2,000個名額，但港人、經香港前往內地的海外人士、滯留香港的內地人，一齊靠運氣抽籤。

廣東來港、在老人院做外勞的周小娟，因為疫情封關，近三年未有回內地探望家人，4月開始「搶驛站」都失敗，到周一（25日）合約到期仍未抽中，雖獲入境處批出臨時逗留簽證，但不能工作，微薄的積蓄亦難以應付香港住宿費用，進退兩難。



月薪一萬多元 養活一家老小 身上所剩無幾

42歲的周小娟為養活一家老小，六年前從廣東毅然來港成為外勞，任老人院護理員，續約多次，直至周一（25日）約滿。她一早計劃不再續約，返回內地與家人團聚。

「出來香港打工，家中有老有小，每個月都有寄家用回去，所以身上沒有什麼錢。返去隔離要幾千元，不捨得，想着通關後才回家。但一直都沒有通關，所以一直回不去。」周小娟說，母親中風多年，女兒讀書亦花費不少，過往香港一萬多元的薪金，幾乎全數寄返內地。

周小娟從4月開始，每日鬥快「搶驛站」名額，到7月10日改為抽籤後，亦一直抽籤，但均失敗告終。

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人工微薄 哪有錢住香港酒店？

她之前住在老人院宿舍，離職後院舍老闆只能通融，讓她住多幾日，新員工返工就要讓出宿位。合約到期後，簽證亦到期，因為無法返鄉，她獲入境處批出臨時逗留簽證，不能工作，無容身之所，更令她非常徬徨：「一個月不能工作，無工作、無地方住。我出去住的話要住酒店，香港的酒店很貴，我每個月的人工，都打回去做家用，哪有錢住呢？」

周小娟曾致電內地的人文關懷熱線、香港中聯辦等求助，惟僅得到「幫唔到你」、「唔合資格」的回覆。她現在完全「唔知點算好」，又指不僅是她，她的同事，甚至不少內地外勞亦處於相同的境地。現在只希望得到有心人的幫助，能夠成功返回內地。

安老事務委員會委員、院舍營運者李輝指，相信業界內有不少剛完約的外勞遇上類況。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

安老事務委員會委員關注滯港外勞 籲港府與內地協商

安老院舍經營者、安老事務委員會委員李輝指，相信業界內有不少剛完約的外勞遇上類況，以她經營的院舍為例，近日也有兩名外勞完約後，未能在網上預約健康驛站，無法回內地。

她曾聽聞已有院舍外勞因而被控「逾期居留」，建議當局宜與內地政府協商，讓這些完約、趕住回鄉的院舍外勞優先預訂健康驛站。

李輝也提到，一般而言，外勞完約後如滯留在港，相信僱主都願意為他們繼續提供住宿，但由於不了解上述個案的勞資關係及詳情，很難判斷原因。

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼

