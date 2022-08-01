疫情｜22個月大染疫女嬰中午病逝　35個月大男童確診抽筋留醫ICU

本港新冠病毒疫情持續，醫院管理局今（1日）表示，上周四公布的22個月大確診女嬰，已於今日中午12時56分離世。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，對其離世感難過，局方已向家人致以深切慰問，醫院將向家人提供全力協助，惟個案會交死因官跟進，不便透露詳情。

另有一名35個月大染疫男童正留醫瑪嘉烈醫院兒科深切治療部，他上周五出現發燒，期間出現多次抽筋，他服藥後開始退燒，目前情況穩定，腦掃描結果則顯示正常，院方將續觀察其情況。劉家獻呼籲家長應盡快打針，保障年幼子女，若小童已屆可接種年齡，則宜帶往接種疫苗。



不治女嬰個案交死因裁判官跟進

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，由於情況持續惡化，日前公布的22個月大確診女嬰，已於今日中午12時56分證實不治，並將計入明天公布的死亡數字。醫管局表明，對女嬰離世感難過，已向家人致以深切慰問，醫院將向家人提供全力協助。他提到，知悉公眾關注個案，惟個案會交死因裁判官跟進，因此不便透露詳情。疑出現腦病變

翻查資料顯示，醫管局於上周四（28日）確診情況，並透露其曾發燒及抽搐，情況危殆，懷疑出現腦病變，隨後一直留醫東區醫院兒科深切治療部（CICU）。衛生防護中心傳染病處主任張竹君上周六（30日）表示，據基因分析，料女嬰感染的是本港第五波流行的Omicron BA.2.2亞系。

日前公布的22個月大確診女嬰，已於今日中午12時56分離世。（資料圖片）

染疫男童入院再抽筋6次 目前情況穩定

劉家獻表示，另有一名35個月大染疫男童需要入住瑪嘉烈醫院兒科深切治療部。該男童於上周五（29日）發燒，隨後往私家醫院求診，翌日曾進行核酸測試，CT值為20.7，代表病毒量偏高。由於男童出現抽筋情況，遂轉往仁濟醫院急症室，期間至轉入病房後先後抽筋六次，及至靜脈注射藥物後始見停止，隨後再進行核酸測試，結果顯示陽性，其CT值則為22.6，並轉送至兒科深切治療部留醫。男童服藥後開始退燒，腦掃描結果顯示正常，他目前情況穩定。為安全起見，院方續安排其留醫兒科深切治療部，繼續觀察。男童就讀荃灣綠楊幼稚園下午班，校內早前曾有幼童確診，但並非同一班別。

正留醫瑪嘉烈醫院兒科深切治療部的35個月大男童，本身就讀荃灣綠楊幼稚園下午班。(荃灣綠楊幼稚園官網截圖)

促盡快帶小童打針 或家人自己接種

劉家獻重申，小童倘適合接種，家長宜盡快帶往接受疫苗注射。若未達打針年齡，身邊人則應盡快打針，以保護小朋友。



醫管局今日公布，目前共有 1,525名確診病人留醫，另昨晚再新增5名危殆與3名嚴重病人，目前危殆及嚴重累計人數分別錄得24人及1人。死亡個案方面，再增六宗呈報，涉及四男兩女，年齡介乎52歲至84歲。

▼六名死亡個案詳情▼



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