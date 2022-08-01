疫情過後　究竟多少人離開了上海？

本文轉載自微信公眾號《兩面思維》，文章原題為《究竟多少人離開了上海？》。



‍近日看到有文章寫離開上海的人將會達到1100萬人，但也有文章寫這個是謠言，沒有任何證據去證實。但數據不會騙人，今天看了下百度的遷徙指數，上海解封以後，雖然沒有1100萬人這麼誇張，但離開上海的人數確實挺多的：

上海遷徙地圖。（微信公眾號＠兩面思維）

上海遷徙指數。（微信公眾號＠兩面思維）

疫情之後，上海整體上人口是流出的，昨日是高峰，單看7月30日一天，遷出的指數是8679，遷入的指數是4924，人口還是淨流出的。按照相關博主對百度遷徙指數的計算得出，單就昨天一天，有20萬人離開了上海。

總體看，疫情結束以後的這1個月內，數據上，還是離開上海的人多一些。畢竟來的人少，而被關了2個多月，有一部分人還是有計劃回到老家待一待。

上海遷出目的地，最多為江蘇蘇州市。（微信公眾號＠兩面思維）

那麼，這麼多人會選擇去哪裡呢？上圖來自百度遷徙平台，顯示10個最多被選擇的城市，但這些只是國內的流動，去國外的呢？因為感覺身邊離開上海的朋友，是有外國背景的居多。因此開始了尋找網上各種資料，整理出以下一張視覺數據圖。在幾個不同平台做過的調查當中採訪者都是外籍人士(expats)，也反映了離開上海的外籍人士在想些什麼。

以上不代表真實的情況，只好當作參考看看，但從整理資料和身邊的朋友當中能發現，離開上海的人的確是不少的，而且到年底會陸陸續續會有更多人離開。雖然離別會傷感，但不代表以後不會重逢。希望過了這段時期，大家能找到更適合自己的生活方式！