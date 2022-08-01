疫情．直播｜22個月大女嬰不治　陪產人士要有48小時核酸陰性結果

撰文：黃偉倫 王潔恩 陳淑霞 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 何瑞芬
出版：更新：

新冠肺炎疫情持續，單日確診數字已連續11日超過4,000宗水平，衞生署在7月共呈報108,179人確診，當中僅6%為輸入個案；醫院管理局及衞生署在7月呈報102名患者死亡，絕大部份為長者及有長期病患。

日前因感染並情況危殆的22個月大女嬰，截至今日中午因情況持續惡化離世，個案會轉交死因庭研究。此外，再有一名35個月大的男童，確診後情況惡化，需要入住兒科深切治療部，暫時情況穩定。
衞生署聯合科學委員會今日（1 日）將開會討論3歲以下幼童是否接種疫苗的事宜。

昨日疫情總覽：

▼7月25日　機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

+10

【17:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午五時起限制在將軍澳指明「受限區域」（即將軍澳煜明苑焜明閣，不包括位於地下的非住宅單位），所有人須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約十時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼7月25日　政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼

+14

【16:55】歐家榮說，過去幾星期疫情有上升趨勢，由七月中的每日3000至3500宗，升至17月21至26日的逾4000宗。他認為每天數字有輕微波幅，尤其假期後個案數字會跌，但趨勢仍是慢慢上升，大概兩周後個案會倍升，暫時未見有到見頂地步，要再觀察上升趨勢是否繼續維持。

【16:50】歐家榮表示，本港新增4254宗確診個案，輸入個案有235宗。另收到940宗學校呈報個案，涉及558間學校，有9間學校有級別或班別要停課七天。

其中，聖士堤反書院小學宿舍爆疫，合共有8宗個案，涉及7間房，由於是小六學生住宿故建議全級停課。

另外，沙田崇真中學有6宗個案，涉及班際籃球比賽。

【16:40】劉家獻指，今日新增的6名死者，分別是4男2女，年齡介乎52至84歲，一位死者已打齊三針，4位打了兩針，一位並無打針。

他說，近期的死者都並非主要來自院舍，而且不少死者都未完成接種三針。此外，不少長者亦沒有看醫生，可能只當自己患了普通感冒，但其實及早服用新冠藥物可減低病毒量，令病情不會惡化，故病人尤其是長者或長期病患者，都要盡快看醫生。

醫管局亦加強陪產人士的檢測要求，即日起不論是否康復者都要提供48小時的核酸檢測陰性證明。劉家獻指，如果想陪產，最好在太太懷孕滿37週開始，定期做核酸檢測。而入院的陪伴人士例如兒科病房留醫的幼童，可能需要陪伴，該名陪伴人士亦要每週接受2次核酸檢測。

【16:30】政府舉行疫情記者會，由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新情況。

劉家獻指，現時有1525名確診病人留醫，再多6人死亡。

他提到，一直在東區醫院深切治療部留醫院的22月大女嬰，由於情況持續惡化，今日中午12時56分離世。醫管局指，對於女嬰的死感難過，已向家人致以深切慰問，醫院安排會照顧家人，傷痛時刻會全力協助，而個案會交死因庭跟進。

此外，再有一名小朋友需要入住兒科深切治療部個案。今次涉及一名35個月大男童，他7月29日發燒，去私家醫院治療，翌日做核酸檢測證實確診，出現抽筋等情況，轉送至仁濟醫院急症室，其間又多次抽筋，前後有6次，經靜脈注射藥物後停止抽筋，轉至兒科深切治療病房，暫時腦掃描正常，現時情況穩定，但要繼續觀察。

22個月大女嬰仍危殆留院ICU　八旬老翁確診第六日病逝醫學會支持6個月至3歲幼童可接種新冠疫苗　放寛入境檢疫但須檢測MIRROR演唱會︱檢疫期可申請探訪危重親屬　張竹君：曾批逾千申請MIRROR演唱會｜阿Mo術後未見大進展料仍會昏迷　父母已到院探望臨時失業支援接47萬宗申請12萬人被DQ　39宗涉詐騙轉交警方拘捕新青年論壇調查指逾五成人撐紅黃碼　倡仿傚新加坡與海外先通關總商會總裁梁兆基料本港全年經濟負增長　倡11月前免檢疫通關海外消費券｜陳茂波：盼第二期帶動市道　第二季GDP跌幅收窄但難理想

▼7月26日　保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼

+27
強制檢測｜65廈上榜　涉沙田第一城、愉景新城、消防處百勝角宿舍確診大廈｜增2614幢涉愛都大廈、名鑄等　薛家燕住所殷樺花園上榜維多利中心、凱旋大廈、御半山等19處污水呈陽性　呼籲25萬人快測

▼7月25日起強制檢測公告▼

+51
新冠肺炎
衞生防護中心
衞生署
醫院管理局
Omicron變種病毒
強制檢疫
我主場
01 Video
你可能感興趣