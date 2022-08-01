疫情．直播｜22個月大女嬰不治　陪產人士要有48小時核酸陰性結果

新冠肺炎疫情持續，單日確診數字已連續11日超過4,000宗水平，衞生署在7月共呈報108,179人確診，當中僅6%為輸入個案；醫院管理局及衞生署在7月呈報102名患者死亡，絕大部份為長者及有長期病患。



日前因感染並情況危殆的22個月大女嬰，截至今日中午因情況持續惡化離世，個案會轉交死因庭研究。此外，再有一名35個月大的男童，確診後情況惡化，需要入住兒科深切治療部，暫時情況穩定。

衞生署聯合科學委員會今日（1 日）將開會討論3歲以下幼童是否接種疫苗的事宜。



昨日疫情總覽：

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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【17:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午五時起限制在將軍澳指明「受限區域」（即將軍澳煜明苑焜明閣，不包括位於地下的非住宅單位），所有人須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約十時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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【16:55】歐家榮說，過去幾星期疫情有上升趨勢，由七月中的每日3000至3500宗，升至17月21至26日的逾4000宗。他認為每天數字有輕微波幅，尤其假期後個案數字會跌，但趨勢仍是慢慢上升，大概兩周後個案會倍升，暫時未見有到見頂地步，要再觀察上升趨勢是否繼續維持。

【16:50】歐家榮表示，本港新增4254宗確診個案，輸入個案有235宗。另收到940宗學校呈報個案，涉及558間學校，有9間學校有級別或班別要停課七天。

其中，聖士堤反書院小學宿舍爆疫，合共有8宗個案，涉及7間房，由於是小六學生住宿故建議全級停課。

另外，沙田崇真中學有6宗個案，涉及班際籃球比賽。

【16:40】劉家獻指，今日新增的6名死者，分別是4男2女，年齡介乎52至84歲，一位死者已打齊三針，4位打了兩針，一位並無打針。

他說，近期的死者都並非主要來自院舍，而且不少死者都未完成接種三針。此外，不少長者亦沒有看醫生，可能只當自己患了普通感冒，但其實及早服用新冠藥物可減低病毒量，令病情不會惡化，故病人尤其是長者或長期病患者，都要盡快看醫生。

醫管局亦加強陪產人士的檢測要求，即日起不論是否康復者都要提供48小時的核酸檢測陰性證明。劉家獻指，如果想陪產，最好在太太懷孕滿37週開始，定期做核酸檢測。而入院的陪伴人士例如兒科病房留醫的幼童，可能需要陪伴，該名陪伴人士亦要每週接受2次核酸檢測。

【16:30】政府舉行疫情記者會，由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新情況。

劉家獻指，現時有1525名確診病人留醫，再多6人死亡。

他提到，一直在東區醫院深切治療部留醫院的22月大女嬰，由於情況持續惡化，今日中午12時56分離世。醫管局指，對於女嬰的死感難過，已向家人致以深切慰問，醫院安排會照顧家人，傷痛時刻會全力協助，而個案會交死因庭跟進。

此外，再有一名小朋友需要入住兒科深切治療部個案。今次涉及一名35個月大男童，他7月29日發燒，去私家醫院治療，翌日做核酸檢測證實確診，出現抽筋等情況，轉送至仁濟醫院急症室，其間又多次抽筋，前後有6次，經靜脈注射藥物後停止抽筋，轉至兒科深切治療病房，暫時腦掃描正常，現時情況穩定，但要繼續觀察。

▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼



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▼7月25日起強制檢測公告▼

