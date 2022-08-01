MIRROR演唱會｜政府工作小組首開會 將調查事涉鋼纜或配件問題
撰文：王潔恩
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人氣男團MIRROR本周四（28日）第四場紅館演唱會發生嚴重事故，一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）情況危殆。
由康文署助理署長領導的工作小組今日（1日）舉行首次會議。有份出席會議的工程師指，政府已聘請物料專家協助，會調查屏幕跌下是因為鋼纜斷裂，還是涉及配件問題。
▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼
就現場所見，康樂及文化事務署署長劉明光、西九龍總區（刑事）警司鍾雅倫、機電署代表等均有出席。
香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成，亦獲邀以專家身份出席會議。他在開會前表示，政府已聘請物料專家協助，估計調查需7至8周，需調查大屏幕跌下是源於鋼纜斷裂，或涉及其他配件問題。
他強調，暫未知誰是責任一方，因當中可能涉及不少因素，而他亦只看過事發短片。他又指，未知今日開會內容及時間，因為昨日下午才收到開會通知。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前指，工作小組由康文署將由助理署長，工作涵蓋查找事故成因，以及涉事人士有否疏忽失職，並提出建議並跟進，以防止同類事件再度發生。
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