MIRROR演唱會｜前幕後人員揭這個人最大責任　飛船都差啲出事？

MIRROR演唱會意外引起全城關注，一名自稱曾負責鏡仔演唱會的前幕後人員，Phone-in大爆行內黑暗，他認為事件有一人要負最大責任，甚至在之前的MIRROR演唱會已差點出事。



MIRROR演唱會紅館大螢幕意外飛墮，令舞者李啟言（阿Mo）受重傷，至今仍在深切治療部留醫。事件引起全城關注，一名自稱前幕後人員的網民「陳先生」昨（7月31日）晚Phone-in到YouTuber「Jer仔」的直播，大爆行內黑暗血淚史。

「陳生」自稱入行7年，做過大大小小的演唱會，包括2021年MIRROR的九展演唱會，直至去年才轉行。他表示：「紅館熟手我全部都識，亦都知係邊個負責掛上去。」他指出事的螢幕由兩間公司負責，一間負責「Win子機」（Winch，吊機）吊起螢幕，另一間則負責製造及安裝螢幕。

阿Mo（左）是MIRROR御用舞者

他在Phone in中表示，一個演唱會普遍要用到20多部吊機，不過負責公司擁有的吊機不夠，要向其他公司租用，但懷疑有人節省成本而未有出錢租機。陳生亦澄清螢幕約重400至500kg，其實此重量用兩條威吔吊起是足夠的，但今次演唱會螢幕要升降及旋轉，根本負荷不到，「斷一條威吔等於另一條都會斷，間公司根本冇考慮個Mon會唔會郁。」

除了只用兩條威吔固定會移動的螢幕，陳生懷疑負責吊機的公司亦沒有做好本份。他指吊機應該每日都要Check一次吊機是否穩固，螢幕掛了數天才墮下，他認為證明吊機因為威吔不夠力而慢慢鬆脫，最後釀成慘劇。

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👇點撃圖片看2021年「飛船」亦差點出事👇

陳生指雖然負責螢幕兩間的公司難逃責任，不過最過份都是此設計竟獲批：「個Surveyor（測量師）真係最大問題。」他指「其他人Check晒就批准」，懷疑對方「自己冇落手檢查」。「全香港得200幾人有資格簽名核實，一定要Surveyor批，政府先會批。」

陳生更直言，2021年MIRROR演唱會上12子的「飛船」其實都差點出事，他貼出照片表示：「嗰日我返夜，接手先發現上手同事整得好唔穩陣，一Chok成架飛船就係咁先，嚇到我即刻加固。」

2021年MIRROR演唱會「飛船」

他坦言演唱會工程甩甩漏漏，其實都是因為行業流失率高，長工及老手長期不夠，「散工點會理咁多，我入行7年都叫多經驗，一工都只得$700日薪，捱更抵夜一個月先得兩萬。」聽完陳生的分享，網民都希望無論任何行業都能得到合理及正常的待遇。

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