衞生署指近日增「三無」死亡個案　無呈報確診、無求醫、無服藥

本港新冠病毒疫情持續，醫院管理局今日（1日）公布，再多六名患者死亡，涉及四男兩女，年齡介乎52歲至84歲，他們全部非來自院舍，多數未有完成三針疫苗接種。有七旬死者確診後兩周無呈報，到急症室求醫後病情持續惡化，入院第五日、即昨日（7月31日）證實不治；另一58歲婦人上月中快測陽性，到兩日前（7月30日）家人見其身體虛弱，遂召白車安排送院，X光肺片顯示右肺「全花」，需要送入深切治療部，昨日死亡。



衞生署指近日不少死亡個案都是同樣情況，呼籲確診病人應第一時間呈報，讓當局可安排核酸測試確認，倘有高風險因素，當局將聯絡病人安排隔離或入院。



累計有24名病人危殆

醫管局今日公布，目前共有 1,525名確診病人留醫，另昨晚再新增5名危殆與3名嚴重病人，目前危殆及嚴重累計人數分別錄得24人及1人。死亡個案方面，再增六宗呈報，涉及四男兩女，年齡介乎52歲至84歲。

▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼



+ 7

▼六名死亡個案詳情▼

1/ 患有高血壓、照知障礙、曾患直腸癌及本身是乙型肝炎帶菌者的84歲老翁，已打兩針，他於本月21日開始不適，兩日後快測結果呈陽性，隨後於24日前往指定診所，獲處方抗病毒藥。他本身有植入心臟起搏器，腎功能差，昨日在家突不省人事，家人隨即急召救護車，送入瑪麗醫院急症室，期間曾施急救但不成功，最終不幸離世。



2/ 患有長期病患及多發性系統萎縮症的70歲女士，本身長期卧床及插胃喉，需要他人照顧。她於本月17日出現咳嗽、痰及流鼻水，同日快測結果呈陽性，翌日前往指定診所求診，獲即日轉送威爾斯親王醫院。由於其身體欠佳，肺功能差，病情出現惡化，延至昨日死亡。

3/ 患有乙肝肝炎、糖尿病、肺癆及長期血小板低的58歲女士，據其兒子所述，本月15日快測結果陽性，但並無求醫或服藥，及至本月30日，家人見其身體虛弱，遂召白車安排送院。X光肺片顯示，其右肺「全花」，需要送入深切治療部，亦獲處方瑞德西韋，她期間病毒量一直上升，對藥物反應「麻麻」，最終延於昨日死亡。



4/ 患有認知障礙、糖尿病、高血壓及心率不正等的72歲老翁，本身已打兩針。他於上周三（27日）前往急症室求醫，其家人指他兩周前曾確診，惟當時未有求醫及服藥，惟其入院後病情持續惡化，昨日證實不治。

5/ 患高血壓、高血脂等長期病患及曾中風的75歲老翁，於本月23日前往急症室求醫，他當時呼吸困難，心率跳動快及出現嘔吐，入院後情況欠佳，更出現惡化，最終不治。醫管局指，他3月曾確診，今次入院亦驗出新冠病毒。

6/ 一名於7月25日返工時突不省人事、急救無效的52歲離世男病人，其遺體送公眾殮房法醫解剖時發現新冠病毒呈陽性。該病人離世前一周快測呈陽性，惟當時未有求醫及服藥，醫管局指，他一周後或因快測呈陰性遂復工，詎料離世，其死因未必與新冠肺炎相關，他本身患有高血壓、乙型肝炎及高血脂等長期病患，初步相信或涉及冠狀動脈硬化。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



+ 14

劉家獻：病人可能只係當普通感冒處理

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，6位死者全部非來自院舍，大部分未有完成三針疫苗接種。他提到，不少有病症、年逾60歲的長者即使確診，亦未有求醫及食藥，「可能只係當普通感冒處理」，他強調服藥可減病情突然迅速惡化。

劉家獻呼籲病人特別是長者或患有長期病患者，染疫後需盡快求醫，目前有多項求診途徑，包括七間指定診所，亦可致電醫管局醫療查詢支援熱線 1836115，或透過 「HA Go」手機App預約睇症，最近亦已新增遠程醫療診視，可透過平版電腦或手機診症，事後會有專人速遞送藥上門，目前部份私家醫院亦提供口服藥。他又提醒未打針或未打齊三針者應盡快完成接種。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮則指，近日不少死亡個案顯示，並無向當局呈報其快測結果呈陽性，他呼籲確診病人應第一時間呈報，當局可安排核酸測試確認，亦會即時將病人資料送交醫管局作適當跟進，倘有高風險因素，可聯絡病人，包括安排隔離或入院。他指親友可替家中染疫長者登記資料，電話熱線：1836119 。