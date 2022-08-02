新冠肺炎｜研究指復陽住院率達首次感染三倍 崔俊明籲打三針疫苗

新冠肺炎疫情反覆，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明呼籲盡早接種三針疫苗，稱「感染可代替接種係錯」。他解釋，自然感染產生的中和抗體量比接種疫苗產生的低，而第五波疫情的康復者，體内中和抗體水平在三個月後也會開始下降。此外，崔俊明引研究指相對首次感染，復陽個案感染後死亡風險為2.14倍、住院率為2.98倍、出現至少一種後遺症風險為1.82倍。



被問到第六波疫情會否比第五波更嚴重，崔俊明坦言「唔夠膽答」，但補充曾感染人士體内仍有T淋巴細胞，可減輕症狀，而病狀輕微的受感染者屆時可能只需在家服用口服藥。至於社會要達到甚麽標準方算有「免疫屏障」，他表示疫苗接種率應達9成以上。



崔俊明稱，Omicron可逃過免疫反應攻擊，產生重複感染。他強調打兩針疫苗不足以抵抗Omicron BA.4、BA.5病毒株。他引研究指，接種三針後即使受感染，病毒傳染性較只打兩針低5.3倍。

憂兒童長者接種率低 兒童抵抗力弱易出現併發症

據政府資料，截至7月31日，80歲或以上第一針疫苗接種率為69.91%，3至11歲第一針疫苗接種率為77.39%。崔俊明引多項研究，指抗體會隨時間下降，15歲以下兒童抗體水平下滑更快。他指這兩個年齡層接種率低，建議他們盡快打三針疫苗。

崔俊明特別提到，現時較少關注兒童感染後情況，他稱5歲或以下兒童免疫系統未發展完成，抵抗力較弱，感染後較易出現肺炎、腦膜炎、心肌炎等併發症，「感染新冠肺炎出現心肌炎機率有機會較接種疫苗高」。