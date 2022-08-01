醫管局即日收緊準爸爸陪產檢測要求　須出示48小時內核酸陰性證明

疫情未有緩和跡象，醫院管理局今日（8月1日）宣布，即日起收緊公立醫院陪產人士的檢測要求，須持有48小時內的核酸檢測陰性證明。醫管局續指，首幾天會彈性處理有關措施，呼籲如太太已懷孕37周或以上，準爸爸就應定期做核酸檢測。



劉家獻表示，如太太已懷孕37周或以上，準爸爸就應定期做核酸檢測。（資料圖片）

若提早生產 接受快測陰性再後補核酸檢測結果

至於若早於預產期生期，劉家獻指，如陪產人士能提供24小時內的快速測試陰性結果，院方可酌情容許陪產，但相關人士須於兩日內，補交核酸檢測證明，不論陰性或陽性，均須向院方匯報。他表示，措施生效的首數天會彈性處理，之後會嚴格執行，希望市民遵守，以免傳染予孕婦及嬰兒。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（資料圖片）

太太已懷孕達37周 倡準爸爸定期做核酸檢測

醫管局總行政經理劉家獻表示，為進一步防範疫情，即日起陪產人士不論是否康復者，都須要持有48小時內的核酸檢測陰性證明。他續指，如太太已懷孕37周或以上，準爸爸就應定期做核酸檢測。

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