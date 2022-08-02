MIRROR演唱會｜術後第五日阿Mo仍危殆　情況穩定望未來數日有改善

MIRROR演唱會第四場發生嚴重事故，一部大型屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫，今日（2日）情況危殆。據了解，在完成大手術的第五日，阿Mo目前仍然插喉昏迷，但頸椎傷勢基本已穩定下來，醫療團隊在未來數日會緊密觀察情況，決定下一步治療，不排除需再做手術。

伊利沙伯醫院發言人今日表示，傷者現時仍然在該院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。



▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



據了解，阿Mo在上周五完成大手術後一直昏迷，身體狀況虛弱，但情況未有進一步惡化，各項維生指數包括呼吸、血壓等都屬穩定，醫療團隊在未來數日會緊密觀察情況，決定下一步治療，不排除如情況有好轉，會再做可幫助復原的手術。

伊利沙伯醫院發言人今日表示，傷者現時仍然在該院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。病人聯絡主任會繼續與病人家屬保持密切溝通，提供所需要的協助。

據悉，醫療團隊仍需數以月計的時間，觀察阿Mo脊髓神經康復程度，暫未知悉最終活動能力康復情況。消息指，阿MO在手術前情況較差，多項活動反應能力的評分亦較低，現時有待術後的康復評估。據悉，畢竟阿Mo年輕，未來數星期至一個月是自我恢復的關鍵期，受損機能可以有改善空間， 目前最重要是保持各項維生機能平穩，避免情況惡化。

阿Mo雙親於周日已由加拿大趕返香港，連日均有往醫院探望兒子，昨日其父離開醫院時不發一言，以雙手十指緊握向在場守候傳媒示意。