MIRROR演唱會｜阿Mo術後未見大進展料仍會昏迷　父母已到院探望

MIRROR演唱會第四場發生嚴重事故，一部大型屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）於伊利沙伯醫院留醫深切治療部留醫，並進行了兩次手術，情況危殆。

據了解，阿Mo大手術後逾一日未有大進展，情況仍然危殆，但各項維生指數屬穩定，相信插喉昏迷會維持一段時間，希望受損的身體機能夠一定程度自主恢復，至於日後整體恢復仍要一段較長時間觀察。消息指，阿Mo父母今早已由多倫多抵港，在完成機場檢疫取得陰性結果後，早上已到達醫院探望兒子。



▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



阿Mo正於伊利沙伯醫院留醫深切治療部留醫，由於手術須插喉麻醉，他昨日（30日）的情況由嚴重轉為危殆。

據了解，在大手術後逾一日，他的情況未有大進展，但各項維生指數屬穩定，相信插喉昏迷會維持一段時間，希望受損的身體機能夠一定程度自主恢復，至於日後整體恢復仍要一段較長時間觀察。

父母經特別通道進入 避免接觸公眾

消息指，阿Mo父母今早已由多倫多抵港，在完成機場檢疫取得陰性結果後，早上已到達醫院探望兒子。但為免與公眾接觸，獲安排由特別通道進入，未有接觸在深切治療病房外等候的傳媒。

伊利沙伯醫院發言人指，病人現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。