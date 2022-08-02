佩洛西擬訪台｜局勢升溫　居台港人：當地人生活如常 、感到麻木

有傳美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）可能在周二(2日)晚上到訪台灣，中國外交部曾作出強硬警告，表明「解放軍絕不會坐視不管」。

雖然台海局勢升溫，但有居台港人表示，台灣人生活一切如常，未有任何恐慌，因兩地時常傳出武力出兵危機，不少當地人已習以為常，「基本上，對岸70年嚟都係講同樣嘅嘢，所以對佢哋（台灣人）嚟講係麻木。」



佩洛西：圖為2022年7月27日，美國眾議院議長佩洛西在國會出席活動。（AP）

馮先生居於台灣約一年，他指台灣人生活一切如常，大眾繼續上班、上學，亦無出現任何搶購潮等的恐慌，形容如「太陽照常升起」。他以自己為例，今日亦如常約人外出，「喺台灣真係完全感覺唔到任何一絲可能會打仗嘅氣氛。」

馮先生說，不覺得台灣人特別關注事件，雖然大家會討論，但關注度不算特別熱烈。他解釋，兩岸常有動武危機，就如南韓或北韓，故不少台灣人可能已麻木。

基本上，對岸70年嚟都係講同樣嘅嘢，所以對佢哋（台灣人）嚟講係麻木。 馮先生

馮先生認為，今次事件不能與1996年台海危機相比，雖然中方在軍事上已擺出姿態作準備，但認為僅因佩洛西訪台，並無足夠理據發動戰爭，而在俄烏戰爭後，相信中方亦要重新評估整體形勢。他又估計，因要平衡外交考慮，故相信佩洛西會訪台時會較低調，料不會「去到太盡」。

此外，另一居台港人陳小姐又指，當地氣氛未見緊張，因不少台灣人早已習慣，故對今次事件無特別反應。