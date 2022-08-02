佩洛西擬訪台｜港物流業界擬備繞道避台海方案　局勢升溫成本勢增

美國眾議院議長佩洛西今晚擬訪台，台海危機升溫。經營貨運物流公司的香港運輸物流學會副會長徐翰恩評估，台海局勢將影響全球供應鏈，一旦台灣海峽遭封鎖，航行商船需要改道而行，會進一步增加運輸成本，料不少於15%至20%增幅。他提到，有客戶查詢相關情況，已制定多個模擬替代方案，包括建議繞道而行，免進入台灣海峽。受不明朗因素影響，他憂慮對物流業的打擊將遠超疫情。

兩岸局勢緊張，至於本港來往台灣航班會否受影響，《香港01》另已向多間航空公司查詢，正待回覆。



台海局勢將影響全球供應鏈，一旦台灣海峽遭封鎖，航行商船需要改道而行，會進一步增加運輸成本。（資料圖片）

多間台灣傳媒報道，美國眾議院議長佩洛西今晚會抵達台北並過夜，明日與台灣地區官員會面，令台海局勢緊張，據報數架中國大陸戰機今日飛近台灣海峽中線，自昨日（1日）起，數艘中國大陸軍艦一直靠近航道的非官方緩衝區，外間關注兩岸局勢，憂隨時擦槍走火。



香港運輸物流學會副會長、翰汶國際物流有限公司創辨人徐翰恩表示，倘台灣海峽隨局勢影響而封鎖，商船將需要調整航線，在油價上升壓力未除的同時，船公司運輸成本將進一步上漲。他預料整體物流供應鏈成本，升幅將不少於15至20%。

此外，繞道航行時間亦隨之增加，部份儲存期較短的貨物，或需另覓其他貨運方案，例如改以空運抵港，惟同樣面臨運輸成本問題。除航線受阻外，部份船公司或未能順利停泊台灣港口作業，亦將對沿線貨運帶來影響。

多間台灣傳媒報道，美國眾議院議長佩洛西今晚將會抵達台北。（AP）

全球十一大貨櫃海運公司 台灣佔三間

徐續說提到，有「台灣貨櫃三雄」之稱的長榮海運、陽明海運及萬海航運，位列全球十一大貨櫃海運公司之內，今次局勢變化將對船運力會有一定影響，亦影響相關公司航線及補給部署。

物流業擬備替代方案 商船或繞台灣東邊而行

徐翰恩表示，已收到部分客戶查詢，公司已制定多個模擬替代方案洽談，包括不經台灣海峽、繞台灣東邊而行，或直接改道不經台灣等，務求令物流影響減至最低，但他表示，現階段仍需觀望局勢發展，始知實際操作。他續稱，今次台海危機有不明朗情況，不僅貨運界，各行各業亦受影響，「都無辦法，（打擊）有機會仲慘過新冠肺炎影響。」

機管局網站顯示，香港至台北航班暫維持每天三至四班，香港至高雄則有一班。（資料圖片）

香港至台北曾位列全球班次最繁忙的國際客運航線，不過受疫情影響，地位不保。（資料圖片）

香港來往台北航線 曾為全球最繁忙的國際客運航線

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國則指，國際上一旦出現戰爭，受影響地區或會出現「禁飛」情況，民航機需繞道行駛。

根據國際航空資訊機構OAG調查，香港至台北曾分別於2014年至2016年，及2019年位列全球班次最繁忙的國際客運航線，不過受疫情影響，全球航空業重新洗牌，港台航線於2020年已跌至第8位。

翻查機管局網站，香港至台北航班暫維持每天三至四班，香港至高雄則有一班。《香港01》已向國泰航空、香港快運航空、長榮航空及中華航空作出查詢，包括有否班次或飛行路線調整，及制定應急方案等，正待回覆。

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