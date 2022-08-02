將軍澳中心、將軍澳廣場等10屋苑污水陽性　三區派22萬快測包自測

本港新冠肺炎疫情反彈，各區亦出現確診個案。港府今日（2日）表示，因應將軍澳、大埔區及黃大仙區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向該三區居民、清潔工和物業管理員，派發合共約22萬個快速抗原測試包，供自行檢測。

受影響範圍共涉及10個屋苑及公共屋邨，分別有將軍澳中心、將軍澳廣場、大埔昌運中心、帝欣苑及彩輝邨等。



▼8月2日部份污水陽性屋苑▼



當局表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點包括：

．西貢區︰將軍澳廣場、富康花園、將軍澳中心及唐明苑

．大埔區︰昌運中心、太和邨、寶雅苑、帝欣苑及寶鄉邨

．黃大仙區︰彩輝邨

▼2月3日大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣圍封檢測▼



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當局指，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。