維多利中心、凱旋大廈、御半山等19處污水呈陽性　呼籲25萬人快測

疫情持續，政府今日（31日）公布，灣仔、屯門及北區有19處的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及灣仔凱旋大廈、屯門御半山及北區花都廣場等，政府會派發25萬個快速抗原測試包，供居民、清潔工和物業管理員工自行檢測。



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政府表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

灣仔區 — 發昌大廈、凱旋大廈、維多利大廈、維多利中心、維景花園，以及歌頓道和威非路道附近一帶住宅

屯門區 — 景新臺、怡樂花園、偉景花園、彩暉花園、景峰豪庭、御半山、御半山II期及山景邨

北區 — 花都廣場、華明邨、雍盛苑、欣盛苑及祥華邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

