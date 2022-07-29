觀塘、香港仔等三區污水陽性　涉曉麗苑、興華邨等逾37幢大廈

疫情反覆，政府今日（29日）表示，再在觀塘、南區和東區，至少37大廈的污水檢測結果陽性和病毒量相對較高，涉及觀塘曉麗苑、柴灣興華邨、筲箕灣愛東邨等，當局將會向相關地點派發15萬個快速測試套裝，供涉事住戶及相關工作人員自行檢測。



▼7月29日 部份污水陽性大廈▼



政府表示，因應多區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將向以下地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約15萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。受影響地點如下：

觀塘區 — 曉麗苑、曉華大廈及興田邨

南區 — 香港仔大道和漁暉道附近一帶住宅

東區 — 興華（一）邨、興華（二）邨、興民邨及愛東邨



香港仔大道和漁暉道附近一帶住宅污水呈陽性，居民須自行快測。（政府新聞處截圖）

港府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。