佩洛西訪台｜赴台轉機港人憂滯留數日　盼兩岸和平不希望擦槍走火

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）正在訪台，解放軍預告明日（4日）至周日（7日）於台灣周邊進行軍演，兩岸局勢升溫。香港國際機場今日（3日）有不少旅客赴台，有到台灣轉機的港人已作最壞打算，預計要滯台數天，希望局勢盡快緩和，不希望擦槍走火，「平民百姓只想和平」，但坦言短期內不會再到台灣轉機，或經新加坡回港。



有台灣人指並不反對佩洛西到台，但認為現時並非適當時機，會令大家行程受阻，她又稱從未見過如此緊張氣氛，希望兩岸可以尋求和平方案。



兩岸局勢緊張，香港國際機場今日（3日）有不少旅客如常赴台。（蘇煒然攝）

港人馮先生準備到台灣轉機往美國，他稱佩洛西訪台難免造成影響，擔心到台後中方封鎖空域，令他無法轉機，「最壞打算係喺度等囉，等到7號囉」，他希望兩岸局勢盡快緩和，不希望軍演會擦槍走火，「唔希望見到啦，我哋平民百姓，天下太平最好，應該點都有個譜嘅」，他短期內將會返港，慨嘆未感樂觀，預算回程時不會選擇台灣轉機，或改由新加坡回港。

港人馮先生準備到台灣轉機往美國，擔心到台後中方封鎖空域，令他無法轉機，「最壞打算係喺度等囉，等到7號囉」。（蘇煒然攝）

台灣人易女士與家人回台北探親，她昨日得悉中國軍演擔心無法起飛，她指8月是台灣人回鄉探親高峯期，個人不反對佩洛西訪台，但時機並不適合，「呢個係放假時候，下次唔好揀呢個時間。」

台灣人易女士與家人回台北探親，她昨日得悉中國軍演擔心無法起飛。（蘇煒然攝）

易女士又指，很久未見到兩岸關係如此緊張，她指自己是台灣人，但同時理解中方反應，希望雙方可以找出和平方案解決問題，「我都睇唔清楚，希望可以和平啲啦」，她指台灣親友對中國軍演其實相對冷靜，沒有太大恐慌，或者未來數日會有感受。

▼8.3 香港機場往來台灣人士情況▼

